يران ا ق ش- قا جاڭا كەلىسىم جوباسىن پاكىستان ارقىلى جولدادى
استانا. KAZINFORM - يران ا ق ش- پەن جۇرگىزىلىپ جاتقان كەلىسسوزدەر اياسىندا جاڭا كەلىسىم جوباسىن وسى ۋاقىتقا دەيىن اراعايىندىق جاساپ كەلگەن پاكىستان ارقىلى جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى انادولى.
IRNA مالىمەتىنشە، يران 30-ءساۋىر، بەيسەنبى كۇنى كەشكە كەلىسسوزدەردىڭ قورىتىندى قۇجاتى سانالاتىن ءماتىندى پاكىستان تاراپىنا تابىستاعان.
ۇسىنىستىڭ مازمۇنى ازىرگە جاريا ەتىلمەگەن.
بۇعان دەيىن دە تەگەران پاكىستان ارقىلى سوعىستى توقتاتۋ شارتتارىن قامتيتىن ۇسىنىستى امەريكالىق تاراپقا جولداعان بولاتىن.
يراننىڭ بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، تەگەران سوعىستى تولىق توقتاتۋ جانە ورمۋز بۇعازىن قايتا اشۋ ماسەلەلەرىن تالقىلاۋعا دايىن ەكەنىن بىلدىرگەن. الايدا يادرولىق باعدارلاماعا قاتىستى تاقىرىپتى تەك تۇراقتى ءبىتىم رەجيمى ورناعاننان كەيىن قاراستىرۋدى ۇسىنىپ وتىر.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپ يراننىڭ سوڭعى ۇسىنىسىنا كوڭىلى تولمايتىنىن بىلدىرگەنى حابارلانعان بولاتىن.