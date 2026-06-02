يران مەن ا ق ش اراسىنداعى كەلىسسوزدەردىڭ توقتاۋىنا بايلانىستى مۇناي باعاسى كوتەرىلدى
استانا. KAZINFORM - يراندىق ب ا ق يران مەن ا ق ش اراسىنداعى كەلىسسوزدەر توقتاعانىن حابارلاي سالىسىمەن مۇناي باعاسى كۇرت ءوستى، دەپ حابارلايدى NBC News.
WTI مۇنايىنىڭ باعاسى باررەلىنە 5,5 پايىزعا ءوسىپ، 92,16 دوللارعا جەتتى. Brent مۇنايىنىڭ باعاسى باررەلىنە 4,5 پايىزعا ءوسىپ، 94,98 دوللارعا جەتتى.
اۆياتسيالىق وتىننىڭ ەتالونى رەتىندە قولدانىلاتىن جىلىتۋ مايى دا 4 پايىزعا ءوستى، ال كوتەرمە گاز باعاسى 2 پايىزعا ءوستى.
بەنزين باعاسى سوعىسقا دەيىنگى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا ورتا ەسەپپەن 44 پايىزعا جوعارىلادى.
قازىر، سوعىس ءتورتىنشى ايعا اياق باسقاندىقتان، تەگەران كەلىسسوزدەردى توقتاتىپ، ليۆانداعى يزرايل شابۋىلىنىڭ كەڭەيۋىنە نارازىلىق رەتىندە «سەنىم بىلدىرۋشىلەر ارقىلى حابارلاما جىبەرىپ جاتىر» دەپ حابارلاندى.
يران سونىمەن قاتار ورمۋز بۇعازىن تولىعىمەن جابۋدى جانە يەمەن جاعالاۋىنداعى نەگىزگى ساۋدا جولى سانالاتىن باب ءال-ماندەب بۇعازىنداعى وپەراتسيالاردى كۇشەيتۋدى قاراستىرۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن مۇناي باعاسى باررەلىنە 160 دوللارعا جەتۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلانعان بولاتىن.