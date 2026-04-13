يمانعالي تاسماعامبەتوۆ قازىر قايدا ءجۇر
استانا. KAZINFORM - الماتىدا كورنەكتى اقىن تەمىرحان مەدەتبەكتىڭ رۋحىنا جىلدىق اس بەرىلدى. جيىنعا تانىمال قوعام جانە مادەنيەت قايراتكەرلەرى قاتىستى. ولاردىڭ اراسىندا يمانعالي تاسماعامبەتوۆ تە بار.
قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ مۇشەسى سەرىك سەيىتمان الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالاعان ۆيدەودا اسقا كەلگەندەر قاتارىندا اقۇشتاپ باقتىگەرەيەۆا، قازىبەك يسا، ۇلىقبەك ەسداۋلەت، اسحات ورالوۆ بايقالادى.
سونىمەن قاتار، يمانعالي تاسماعامبەتوۆ جينالعان قاۋىم الدىندا ءسوز سويلەگەن.
ايتا كەتەيىك، 2025-جىلى مامىردا قازاقتىڭ كورنەكتى اقىنى، مەملەكەتتىك سىيلىقتىڭ لاۋرەاتى تەمىرحان مەدەتبەك 80 جاسىندا ومىردەن ءوتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن يمانعالي تاسماعامبەتوۆ ۇ ق ش ۇ باس حاتشىسى رەتىندە قىزمەتىن اياقتادى. 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ ۇ ق ش ۇ باس حاتشىسى قىزمەتىنە ءۇش جىل مەرزىمگە قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ وكىلى تاالاتبەك ماسادىكوۆ كەلدى.