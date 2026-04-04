يلون ماسك تاريحتاعى العاشقى تريلليونەر اتانۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - يلون ماسكقا تيەسىلى SpaceX كومپانياسى ا ق ش- تىڭ باعالى قاعازدار جانە بيرجالار جونىندەگى كوميسسياسىنا (SEC) اكسيالاردى باستاپقى جاريا ورنالاستىرۋعا (IPO) قۇپيا ءوتىنىم بەردى، دەپ حابارلايدى BBC.
كومپانيانىڭ بيرجاعا شىققاننان كەيىنگى قۇنى 1 تريلليون دوللاردان اساتىنى كۇتىلىپ وتىر، بۇل SpaceX دەبيۋتىن قارجى نارىعى تاريحىنداعى ەڭ ءىرى IPO لاردىڭ بىرىنە اينالدىرۋى مۇمكىن. Reuters مالىمەتىنشە، كومپانيانىڭ باعالانۋى قازىردىڭ وزىندە 1,75-2 تريلليون دوللاردان جوعارى دەڭگەيدە تالقىلانىپ جاتىر.
زىمىراندار، عارىش تەحنولوگيالارى جانە Starlink سپۋتنيكتىك بايلانىس جۇيەسىن وندىرۋگە ماماندانعان SpaceX قازىرگى ۋاقىتتا جەكەمەنشىك كومپانيا بولىپ قالا بەرەدى. IPO دان كەيىن يلون ماسكتىڭ كومپانياداعى ۇلەسى ونى الەمدەگى العاشقى تريلليونەر ەتۋى مۇمكىن.
Bloomberg, Reuters جانە The New York Times دەرەكتەرىنە سايكەس، كومپانيانىڭ رەسمي تۇردە بيرجاعا شىعۋى ماۋسىم ايىنا جوسپارلانىپ وتىر.
SEC كە قۇپيا تۇردە ءوتىنىم بەرۋ SpaceX كە IPO نىڭ ەگجەي- تەگجەيىن رەتتەۋشى ورگان قۇجاتتاردى زەردەلەپ جاتقان كەزەڭدە ۋاقىتشا جاريالاماۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
كەلەسى كەزەڭدە ءىرى ينۆەستورلارمەن كەزدەسۋلەردەن تۇراتىن روۋد-شوۋ وتەدى. بۇل شارا كاپيتال تارتۋعا باعىتتالعان.
كومپانيا اكسيالاردى ەركىن ساۋداعا شىعارۋ ارقىلى 50 ميلليارد دوللاردان استام قاراجات، ال كەيبىر باعالاۋلار بويىنشا 75 ميلليارد دوللارعا دەيىن قارجى جيناۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بيىل SpaceX جاساندى ينتەللەكتپەن اينالىساتىن xAI كومپانياسىن تولىقتاي اكسيالار ارقىلى ساتىپ الدى. بىرىگۋ ناتيجەسىندە كومپانيانىڭ باعاسى 1,25 تريلليون دوللاردان جوعارى دەپ باعالانىپ وتىر، ال سوڭعى مالىمەتتەردە بۇل كورسەتكىش 2 تريلليون دوللارعا جۋىقتاعانى ايتىلعان.
بۇعان دەيىن xAI الەۋمەتتىك جەلى X ءتى (بۇرىنعى Twitter) ساتىپ العان ەدى. بۇل ماسك كومپانيالارى اراسىنداعى ينتەگراتسيانىڭ كۇشەيىپ كەلە جاتقانىن كورسەتتى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل جاعداي ينۆەستورلار ءۇشىن SpaceX ءتىڭ جاقىن ۋاقىتتا قور نارىعىنا شىعۋعا دايىن ەكەنىن بىلدىرەتىن ماڭىزدى بەلگىگە اينالدى.
بۇعان دەيىن يلون ماسكتىڭ عارىشتى يگەرۋ ءۇشىن تاريحتاعى ەڭ ءىرى چيپ زاۋىتىن سالىپ جاتقانى حابارلانعان ەدى.
سونداي-اق X الەۋمەتتىك جەلىسى قارجى سالاسىنا ارنالعان جەكە سەرۆيستى ىسكە قوسۋدى جوسپارلاپ وتىر. كومپانيا يەسى يلون ماسك پلاتفورمانىڭ اۋديتورياسىن شامامەن 600 ميلليون بەلسەندى پايدالانۋشى دەپ باعالايدى. جوبا بولاشاقتا امبەباپ سۋپەرقوسىمشاعا اينالۋى مۇمكىن.