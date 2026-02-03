يلون ماسك SpaceX پەن xAI كومپانيالارىن بىرىكتىرمەكشى
استانا. KAZINFORM - يلون ماسكتىڭ SpaceX عارىش كومپانياسى ءوزىنىڭ xAI جاساندى ينتەللەكت كومپانياسىن ساتىپ الدى، دەپ حابارلايدى تاسس.
- SpaceX رەسمي تۇردە xAI دى ساتىپ الدى، - دەلىنگەن كومپانيانىڭ باسپا ءسوز حابارلاماسىندا.
قۇجاتتا جاساندى ينتەللەكت جاساۋ كوپ ەنەرگيا قاجەت ەتەتىنى جانە مۇنى جەردە قورشاعان ورتاعا زيان كەلتىرمەي ىستەۋ ءۇشىن رەسۋرس جەتكىلىكسىز ەكەنى ايتىلعان.
بىرىگۋ بولاشاق جاساندى ينتەللەكت دەرەكتەر ورتالىقتارىنىڭ عارىشتا ورنالاسۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى، وندا ولار تولىعىمەن كۇن ەنەرگياسىمەن جۇمىس ىستەي الادى.
Bloomberg اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، بىرىككەن كومپانيا اكتسيالارىنىڭ ءارقايسىسى شامامەن 527 دوللارعا باعالانادى، جالپى باعاسى 1,25 تريلليون دوللار.
وتكەن اپتادا SpaceX كومپانياسىنىڭ Tesla كومپانياسىمەن بىرىگۋدى نەمەسە ماسكتىڭ جاساندى ينتەللەكت كومپانياسى xAI مەن بالاما كەلىسىمشارت جاساۋدى قاراستىرىپ جاتقانى حابارلاندى.
ونىڭ جوسپارىنا سايكەس، كومپانيا شامامەن 1,5 تريلليون دوللارلىق باعامەن 50 ميلليارد دوللارعا دەيىن قاراجات جيناي الادى، بۇل تاريحتاعى ەڭ ءىرى IPO بولادى.
كاسىپكەر SpaceX پەن xAI كومپانيالارىنىڭ بىرىگۋى زىمىرانداردى، سپۋتنيكتىك بايلانىستى، جاساندى ينتەللەكت پەن عارىشتىق دەرەكتەردى وڭدەۋ ينفراقۇرىلىمىن بىرىكتىرەتىن ينتەگراتسيالانعان يننوۆاتسيالىق كەشەن قۇرايدى دەپ سانايدى. xAI بۇرىن ماسكقا تيەسىلى X الەۋمەتتىك پلاتفورماسىمەن بىرىكتىرىلگەن بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، امەريكالىق ميللياردەر جاساندى ينتەللەكت بەس جىل ىشىندە ادامنىڭ ۇجىمدىق ينتەللەكتىسىنەن اسىپ تۇسەدى دەپ بولجاعان.