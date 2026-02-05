يلون ماسك داۋلەتى 800 ميلليارد دوللاردان اسقان العاشقى ادام بولدى
استانا. KAZINFORM - بۇل يلون ماسكتىڭ ەكى كومپانياسى - SpaceX جانە xAI ءدىڭ بىرىگۋىنەن كەيىن مۇمكىن بولدى. بۇل ونىڭ بايلىعىن ايتارلىقتاي ارتتىردى.
Forbes باعالاۋىنشا، كەلىسىم SpaceX-xAI بىرىكتىرىلگەن كومپانياسىنىڭ جالپى قۇنىن 1,25 تريلليون دوللارعا باعالاپ وتىر. سونىڭ ارقاسىندا يلون ماسكتىڭ بايلىعى 84 ميلليارد دوللارعا ارتىپ، 852 ميلليارد دوللارعا جەتتى. ءقازىر ول كومپانيانىڭ جالپى اكسيالارىنىڭ شامامەن %43 ىنا يەلىك ەتەدى. كەلىسىمگە دەيىن ماسك SpaceX اكسيالارىنىڭ %42 جانە xAI ءدىڭ %49 نا يەلىك ەتكەن. xAI SpaceX ءتى ساتىپ العاننان كەيىن اەروعارىش كورپوراتسياسى ىلگەرىلەپ، ماسكتىڭ ەڭ قۇندى اكتيۆىنە اينالدى.
SpaceX ۇستەمدىگىنە قاراماستان، Tesla ماسكتىڭ نەگىزگى بايلىق كوزىنىڭ ءبىرى بولىپ قالىپ وتىر. The Economic Times جازۋىنشا، ول ەلەكتروموبيل ءوندىرۋشىسىنىڭ شامامەن 178 ميلليارد دوللارعا باعالانعان اكسيالارىنىڭ شامامەن %12 ىنا، سونداي-اق تاعى 124 ميلليارد دوللارعا باعالانعان اكتسيا وپتسيوندارىنا يەلىك ەتىپ وتىر.
بۇل ساندارعا Tesla اكسيونەرلەرىنىڭ قاراشا ايىندا ماقۇلداعان ماسكتىڭ داۋلى رەكوردتىق وتەماقى پاكەتى كىرمەيدى. ەگەر ەلەكتروموبيل ءوندىرۋشىسى كەلەسى ونجىلدىقتا نارىقتىق كاپيتالداندىرۋدى سەگىز ەسەگە ارتتىرۋدى قوسا العاندا «مارسقا ۇشۋ» ءتارىزدى امبيتسيالى ماقساتتارىنا قول جەتكىزسە بۇل پاكەت سايىپ كەلگەندە ماسككە قوسىمشا اكسيا تۇرىندە 1 تريلليون دوللارعا دەيىن پايدا اكەلۋى مۇمكىن.
SpaceX-xAI كەلىسىمى ماسكتىڭ كومپانيالارىنىڭ ءبىر جىلدان از ۋاقىت ىشىندە ەكىنشى ءىرى بىرىگۋى بولدى. وتكەن جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا ول xAI ءدى ءوزىنىڭ X (بۇرىنعى Twitter) الەۋمەتتىك مەديا- پلاتفورماسىمەن بىرىكتىرىپ، xAI ءدى 80 ميلليارد دوللارعا، ال X ءتى 33 ميلليارد دوللارعا باعالادى.
بۇعان دەيىن پاريجدە يلون ماسكتىڭ X كومپانياسىنىڭ كەڭسەسىندە ءتىنتۋ جۇرگىزىلگەنىن جازدىق.