يلون ماسك الداعى ونجىلدىقتا اي مەن مارستا قالالار سالاتىنىن ايتتى
امەريكالىق كاسىپكەر يلون ماسك الداعى ونجىلدىقتا SpaceX كومپانياسى اي مەن مارستا قالالار سالاتىنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى Stan.kz اقپارات اگەنتتىگى حابارلايدى.
ماسك الدىمەن ايعا باسمدىق بەرىلەتىنىن جەتكىزدى.
"بىلمەيتىندەر ءۇشىن ايتايىن. SpaceX ەندى ايدا ءوزىن-ءوزى دامىتاتىن قالا سالۋعا باسىمدىق بەردى. ءبىز ونى ون جىلدا جاساي الامىز"، - دەپ جازدى ماسك X الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
ماسك مارسقا تەك جەر مەن باسقا پلانەتالاردىڭ دۇرىس ورنالاسقان كەزەڭىندە ءار 26 اي سايىن ۇشۋعا بولاتىنىن جەتكىزدى. جول شامامەن التى ايعا سوزىلادى.
ال ايعا راكەتالاردى ءار ون كۇن سايىن ۇشىرۋعا بولادى. جول تەك ەكى كۇن ۋاقىتتى الادى.
"بۇل ايداعى قالانى مارستاعىدان الدەقايدا جىلدام سالۋعا بولاتىنىن بىلدىرەدى"، - دەدى SpaceX باسشىسى.
كاسىپكەر كومپانيانىڭ باستى ميسسياسى وزگەرمەيتىنىن اتاپ ءوتتى. ول - ادامزات ساناسى مەن ءومىرىن جەردەن تىس جەرلەرگە، ءتىپتى باسقا پلانەتا مەن جۇلدىزدارعا دەيىن جەتكىزۋ.
سونىمەن قاتار، SpaceX مارستى يگەرۋ جوسپارىنان باس تارتپايدى. ماسكتىڭ سوزىنشە، مارستا قالا سالۋدى كومپانيا شامامەن 5-7 جىلدان كەيىن باستاماق. مارس قالاسىن سالۋعا 20 جىلدان استام ۋاقىت قاجەت بولادى.