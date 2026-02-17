ىشكى ىستەر مينيسترلىگى وتباسىلىق زورلىق-زومبىلىقتىڭ الدىن الۋ شارالارىن كۇشەيتتى
استانا. قازاقپارات - 15- 22-اقپان ارالىعىندا رەسپۋبليكا اۋماعىندا «تۇرمىس» اتتى جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى جۇرگىزىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
ايەلدەردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ، بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە وتباسىلىق قۇندىلىقتاردى ساقتاۋ مەملەكەت باسشىسى مەن ىشكى ىستەر مينيسترلىگى باسشىلىعىنىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا.
وتباسىلىق-تۇرمىستىق قاتىناستار سالاسىندا، ونىڭ ىشىندە الكوگولدىك ماساڭ كۇيدە جاسالاتىن قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلعان ءىس-شارا اياسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى تۇرمىستا قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساۋعا بەيىم ادامداردى تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا تەكسەرەدى. سونىمەن قاتار قولايسىز وتباسىلارمەن پروفيلاكتيكالىق جۇمىستار جۇرگىزىپ، قۇقىقتىق ىقپال ەتۋ شارالارىن قابىلدايدى.
سونداي-اق قۇقىق بۇزۋشىلىققا ىقپال ەتەتىن سەبەپتەر مەن جاعدايلاردى انىقتاۋ، زارداپ شەككەندەردى قورعاۋ جانە قولداۋ شارالارى قاراستىرىلعان. ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدارمەن جانە داعدارىس ورتالىقتارىمەن بىرلەسىپ تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق قۇرباندارىنا قۇقىقتىق ءارى كونسۋلتاتسيالىق كومەك كورسەتىلەدى.
«قۇرمەتتى ازاماتتار! ءبىز سىزدەردى زورلىق-زومبىلىق فاكتىلەرىنە بەي-جاي قاراماۋعا شاقىرامىز. ەگەر كورشىلەرىڭىز، تانىستارىڭىز نەمەسە تۋىستارىڭىز اراسىندا، نە كوشەدە زاڭسىز ارەكەتتەرگە كۋا بولساڭىز، بەيجاي قالدىرماڭىز. كەيدە ءبىر عانا ۋاقىتىلى قوڭىراۋ شالۋ نەمەسە قاراپايىم ارەكەت بىرەۋدىڭ ءومىرىن ساقتاپ، ءبىر بالانى ۇرەيدەن قورعاي الادى. ءبىز زورلىق- زومبىلىققا توزبەۋشىلىك تانىتۋ ارقىلى عانا ءقاۋىپسىز ءارى ءادىل قوعام قۇرا الامىز»، - دەدى ءى ءى م اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتى باسقارماسىنىڭ باستىعى اقمارال سەرىكبايەۆا.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا زورلىق-زومبىلىققا ۇشىراعان بالالارعا كومەك كورسەتۋ كابينەتتەرى اشىلادى.