ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جول اپاتىنا جيى اكەلەتىن جايتتاردى اتادى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ادامداردىڭ جول اپاتىنا ۇشىراۋىنىڭ نەگىزدەرى سەبەپتەرىن اتاپ كورسەتتى.
- جول اپاتتارىنىڭ نەگىزگى سەبەپتەرى وزگەرىسسىز قالىپ وتىر، ول جىلدامدىقتى ارتتىرۋ، قارسى جولاققا شىعىپ كەتۋ، ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزۋ جانە جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ جولدى توتەسىنەن كەسىپ ءوتۋى. تەك جىلدامدىق رەجيمىن بۇزۋ سالدارىنان 406 ادام، قارسى جولاققا شىعۋ سەبەبىنەن 400 ادام، ال جولدى رۇقسات ەتىلمەگەن جەردەن وتكەن 67 ادام قازا تاپتى، - دەدى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى عالىم سارعۇلوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ءى ءى م وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، جول اپاتىنا اكەلەتىن تاعى ءبىر ماڭىزدى سەبەپ - كولىك ءتارتىبىنىڭ تومەن دەڭگەيى.
- جىل باسىنان بەرى پوليتسيا 12 ميلليوننان استام جول قوزعالىسى ەرەجەسىن بۇزۋ جايتىن انىقتادى. 21 مىڭنان استام ماس جۇرگىزۋشى ۇستالدى. 25 مىڭنان استام ادام كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ايىرىلدى. 21 مىڭ ادام قاماۋعا الىندى جانە 401 مىڭنان استام جولدى توتەسىنەن كەسىپ وتكەن جاياۋ جۇرگىنشىگە ايىپپۇل سالىندى، - دەپ تولىقتىردى سپيكەر.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە جول اپاتىنان زارداپ شەككەن جاندارعا وتەماقى كولەمى ارتۋى مۇمكىن.