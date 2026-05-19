    ىشكى اۋە رەيستەرىندە بيومەتريا ەنگىزىلەدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ اۆياتسياداعى سيفرلاندىرۋعا تۇسىنىك بەردى.

    - اۆياتسيادا سيفرلاندىرۋدى ەنگىزىپ جاتىرمىز. Q- Gate جۇيەسى باقىلاۋدان ءوتۋ ۋاقىتىن 3 مينۋتتان 50 سەكۋندقا دەيىن قىسقارتادى. قازىرگى ۋاقىتتا استانا جانە الماتى اەروپورتتارىندا 16 تەرمينال جۇمىس ىستەيدى. بيىل شىمكەنت، اتىراۋ، اقتوبە جانە اقتاۋدا تاعى 16 تەرمينال ورناتۋ جوسپارلاندى، - دەدى نۇرلان ساۋرانبايەۆ.

    ونىڭ ايتۋىنشا، كەلەسى كەزەڭدە ىشكى رەيستەردە بيومەتريانى ەنگىزۋ كوزدەلگەن. پيلوتتىق جوبا استانا-شىمكەنت باعىتى بويىنشا ىسكە اسىرىلادى.

    - جۇك سەگمەنتىندە e-Freight جۇيەسى ەنگىزىلىپ جاتىر. بۇل جۇك وڭدەۋ ۋاقىتىن 1 كۇننەن 1 ساعاتقا دەيىن قىسقارتۋعا جانە پروتسەستەردى تولىق تسيفرلاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى مينيستر.

    بۇعان دەيىن قازاقستاندىق اۋە كومپانيالارىنا تاياۋ شىعىستاعى جاعداي قالاي اسەر ەتىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.

    2025 -جىلى قازاقستاندىق اۋە كومپانيالار 15 ميلليون جولاۋشى تاسىمالدادى. بيىلعى العاشقى 4 ايدا جولاۋشىلار سانى 4 ميلليوننان استى.

    سونىمەن قاتار مينيستر ءۇش جىلدا ەلدەگى اۋەجايلاردىڭ ينفراقۇرىلىمىن جاڭارتۋ ەرەكشە باقىلاۋدا بولاتىنىن ايتتى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
