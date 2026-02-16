ياساۋي كەسەنەسىنىڭ اۋماعىنا كىرۋ ءتارتىبى وزگەردى
تۇركىستان. KAZINFORM - مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسى اۋماعىنا كىرۋ ءتارتىبى وزگەرتىلدى.
«ازىرەت سۇلتان» ۇلتتىق تاريحي-مادەني مۋزەي-قورىعىنىڭ حابارلاۋىنشا، 15-اقپاننان باستاپ كەسەنە اۋماعى قورشالىپ، كەلۋشىلەردىڭ كىرۋى ارنايى ورناتىلعان تۋرنيكەتتەر ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
- بۇل شارا كيەلى نىساننىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ، قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋ، تەرروريستىك سيپاتتاعى ىقتيمال قاۋىپتەردىڭ الدىن الۋ، سونداي-اق كەلۋشىلەر قوزعالىسىن رەتتەۋ ماقساتىندا ەنگىزىلىپ وتىر. ەندى كەلۋشىلەر كەسەنە اۋماعىنا جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتارىن كورسەتىپ، بيلەت الىپ، قاۋىپسىزدىك تەكسەرىسىنەن وتكەننەن كەيىن عانا كىرە الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مەكەمە وكىلدەرى ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر اۋماقتا جۇرگىزىلەتىن جۇمىستاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن باقىلاۋىن كۇشەيتۋگە باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى.