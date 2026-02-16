ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:56, 16 - اقپان 2026 | GMT +5

    ياساۋي كەسەنەسىنىڭ اۋماعىنا كىرۋ ءتارتىبى وزگەردى

    تۇركىستان. KAZINFORM - مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسى اۋماعىنا كىرۋ ءتارتىبى وزگەرتىلدى.

    а
    فوتو: «ازىرەت سۇلتان» ۇلتتىق تاريحي-مادەني قورىق-مۋزەيى

    «ازىرەت سۇلتان» ۇلتتىق تاريحي-مادەني مۋزەي-قورىعىنىڭ حابارلاۋىنشا، 15-اقپاننان باستاپ كەسەنە اۋماعى قورشالىپ، كەلۋشىلەردىڭ كىرۋى ارنايى ورناتىلعان تۋرنيكەتتەر ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.

    - بۇل شارا كيەلى نىساننىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ، قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋ، تەرروريستىك سيپاتتاعى ىقتيمال قاۋىپتەردىڭ الدىن الۋ، سونداي-اق كەلۋشىلەر قوزعالىسىن رەتتەۋ ماقساتىندا ەنگىزىلىپ وتىر. ەندى كەلۋشىلەر كەسەنە اۋماعىنا جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتارىن كورسەتىپ، بيلەت الىپ، قاۋىپسىزدىك تەكسەرىسىنەن وتكەننەن كەيىن عانا كىرە الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    مەكەمە وكىلدەرى ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر اۋماقتا جۇرگىزىلەتىن جۇمىستاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن باقىلاۋىن كۇشەيتۋگە باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى.

     

    تەگ:
    ايماق تۇركىستان جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
