KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ديماش تۋعان جەرى اقتوبەدە كليپ تۇسىرەدى

    استانا. KAZINFORM - الەمگە تانىمال قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن جانكۇيەرلەرىن كۇتپەگەن مالىمدەمەسىمەن تولقىتىپ، قىزىقتىرىپ قويدى. ونەر يەسى ءوزىنىڭ جاڭا بەينەبايانىن اقتوبە قالاسىندا ءتۇسىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.

    ا
    Фото: instagram.com

    - اقتوبەدەن سالەم. جاس ءوسپىرىم كەزىمدە ارماندارىم مەنى الىسقا الىپ كەتتى. ء بىراق ءار جولدىڭ باستاۋىندا تۋعان جەر تۇرادى. اراعا جىلدار سالىپ، تۋعان جەرگە تابان تىرەپ كەلىپ قالدىم. بۇيىرسا اقتوبەدە 3 كۇننەن سوڭ جاڭا كليپ تۇسىرەمىن، - دەپ جازدى ءانشى Instagram پاراقشاسىنا.

    ايتا كەتەيىك، جاقىندا اقتوبەلىك وقۋشىلار ديماش قۇدايبەرگەننىڭ جانكۇيەرىن ءسان-سالتاناتپەن قارسى الدى.

    ال جۋىق ارادا ديماشتىڭ نيۋ-يوركتەگى تاريحي كونتسەرتى جايلى دەرەكتى فيلمى كورەرمەنگە جول تارتادى.

    مادەنيەت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور