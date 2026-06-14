ديماش تۋعان جەرى اقتوبەدە كليپ تۇسىرەدى
استانا. KAZINFORM - الەمگە تانىمال قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن جانكۇيەرلەرىن كۇتپەگەن مالىمدەمەسىمەن تولقىتىپ، قىزىقتىرىپ قويدى. ونەر يەسى ءوزىنىڭ جاڭا بەينەبايانىن اقتوبە قالاسىندا ءتۇسىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
- اقتوبەدەن سالەم. جاس ءوسپىرىم كەزىمدە ارماندارىم مەنى الىسقا الىپ كەتتى. ء بىراق ءار جولدىڭ باستاۋىندا تۋعان جەر تۇرادى. اراعا جىلدار سالىپ، تۋعان جەرگە تابان تىرەپ كەلىپ قالدىم. بۇيىرسا اقتوبەدە 3 كۇننەن سوڭ جاڭا كليپ تۇسىرەمىن، - دەپ جازدى ءانشى Instagram پاراقشاسىنا.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا اقتوبەلىك وقۋشىلار ديماش قۇدايبەرگەننىڭ جانكۇيەرىن ءسان-سالتاناتپەن قارسى الدى.
ال جۋىق ارادا ديماشتىڭ نيۋ-يوركتەگى تاريحي كونتسەرتى جايلى دەرەكتى فيلمى كورەرمەنگە جول تارتادى.