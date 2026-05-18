ديماش قۇدايبەرگەن دۇنيەجۇزىلىك ەتنوسپورت مادەنيەت فەستيۆالىنە قاتىسادى
استانا. قازاقپارات – 23-مامىر ديماش قۇدايبەرگەن ىستانبۇل قالاسىندا وتەتىن VIII ەتنوسپورت مادەنيەتى فەستيۆالى اياسىندا ونەر كورسەتەدى، دەپ جازدى dimashnews.com.
اتالعان ءىس-شارا دۇنيەجۇزىلىك ەتنوسپورت كونفەدەراتسياسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن 21- 24-مامىر ارالىعىندا اتاتۇرىك اتىنداعى اۋەجاي اۋماعىندا وتەدى.
فەستيۆال باعدارلاماسى ءداستۇرلى سپورت تۇرلەرى مەن ۇلتتىق ويىنداردى، قولونەر كورمەلەرىن، گاسترونوميالىق ايماقتاردى، تەاترلاندىرىلعان قويىلىمدار مەن شىعارماشىلىق كەشتەردى قامتيدى.
2025 -جىلى فەستيۆالگە ءبىر ميلليون ادام قاتىسقان بولسا، ۇيىمداستىرۋشىلار بيىل كەلۋشىلەر سانىن 1,5 ميلليونعا جەتكىزۋدى ماقسات ەتىپ وتىر.
قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ديماش قۇدايبەرگەن 23-مامىردا Türk Telekom باستى ساحناسىندا كونتسەرتتىك باعدارلاماسىمەن ونەر كورسەتەدى. كونتسەرتتىڭ باستالۋ ۋاقىتى - جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 20:00.
فەستيۆال اياسىنداعى بارلىق ءىس-شارا كوپشىلىك ءۇشىن تەگىن.
ايتا كەتەيىك، ديماش قۇدايبەرگەننىڭ ءانى پولشا چارتىندا ءبىر جىل بويى كوش باستاپ تۇر.