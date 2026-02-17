ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:28, 17 - اقپان 2026

    XIV قىسقى پاراليمپيا ويىندارىنا قاتىساتىن ۇلتتىق قۇراما ءتىزىمى انىقتالدى

    استانا. قازاقپارات - 6-15-ناۋرىز كۇندەرى ميلان جانە كورتينا-د’امپەتستسو (يتاليا) قالالارىندا XIV قىسقى پاراليمپيا ويىندارى وتەدى.

    пара спортчилар
    Фото: Туризм ва спорт вазирлиги

    ءتورت جىلدا ءبىر رەت ۇيىمداستىرىلاتىن ءدۇبىرلى دودادا 79 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىنىپ، الەمنىڭ 600 دەن استام سپورتشىسى قاتىسادى. ويىندار باعدارلاماسىنا پارا سنوۋبورد، پارا حوككەي، تاۋ شاڭعىسى، ارباداعى كەرلينگ، پارا بياتلون جانە پارا شاڭعى جارىسى ەنگىزىلگەن.

    قازاقستان قۇراماسى پارا شاڭعى مەن پارا بياتلون بويىنشا سىنعا تۇسەدى. ۇلتتىق قۇرامانىڭ ساپىنا ەربول حاميتوۆ، الەكساندر گەرليتس، سەرگەي ۋسولتسيەۆ، يۋري بەرەزين، اننا گراچەۆا، نۇرلان ءالىم ۇلى جانە دەنيس كوبال ەندى.

    قازىرگى ۋاقىتتا سپورتشىلار سانكت-موريتس قالاسىندا (شۆەيتساريا) وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىن وتكىزىپ جاتىر.

    XIV قىسقى پاراليمپيا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى 6-ناۋرىز كۇنى ۆەرونا وليمپيادالىق ارەناسىندا وتەدى.

    ەسكە سالساق قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ 17-اقپانداعى جارىس كەستەسى شىققان ەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
