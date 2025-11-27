وزدەرىن پوليتسيا رەتىندە تانىستىرىپ، قىتاي ازاماتتارىنان اقشا بوپسالاعان قىلمىستىق توپ قولعا ءتۇستى
استانا. قازاقپارات - كۇدىكتىلەر وزدەرىن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرى رەتىندە تانىستىرىپ، قىتاي ازاماتتارىنان اقشا بوپسالاعان.
توپ مۇشەلەرى الماتى كوشەلەرىندە جۇرگەن شەتەل ازاماتتارىنا جاقىنداپ، پوليتسيا رەتىندە تۇرىپ جاتقان مەكەنجايلارىن تەكسەرگەن. سودان كەيىن اقشا تالاپ ەتكەن.
پوليتسيانىڭ الدان الا كەلتىرگەن دەرەگىنشە، كۇدىكتىلەر شەتەلدىكتەردەن شامامەن 5,5 ميلليون تەڭگە كولەمىندە قاراجات العان.
جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە ولار قولعا ءتۇسىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالعان.
«پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ جەدەل جۇمىسىنىڭ ارقاسىندا كۇدىكتىلەردىڭ تۇلعاسى قىسقا ۋاقىت ىشىندە انىقتالدى. قازىرگى ۋاقىتتا بوپسالاۋ دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. ءاربىر زاڭسىزدىق فاكتىسى مۇقيات تەكسەرىلىپ، كىنالىلەر مىندەتتى تۇردە جاۋاپقا تارتىلادى»، دەدى الاتاۋ اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى ەدىلحان بايعارايەۆ.
الماتىلىق ءى ءى م ماماندارى قازىر كۇدىكتىلەردىڭ باسقا دا قىلمىسقا قاتىسى بار- جوعىن تەكسەرىپ جاتىر.
دانا ءمىرزاقادىر
Egemen.kz