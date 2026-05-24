وزبەكستاندا قۇربان ايتقا وراي 10 مىڭ بالاعا جاسالاتىن وتا شىعىندارىن مەملەكەت وتەيدى
تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستاندا قۇربان ايت مەرەكەسى قارساڭىندا حالىقتىڭ وسال توپتارىنا قولداۋ كورسەتىلەدى.
اتقارىلاتىن ءىس-شارالار تۋرالى پرەزيدەنت شاۆكات ميرزيەيەۆكە تانىستىرىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
جينالىستا ءمالىم بولعانداي، سالدارى مۇگەدەكتىككە ۇلاسۋى مۇمكىن اۋىر دەرتكە شالدىققان 10 مىڭ بالاعا جاسالاتىن وتا شىعىندارىن مەملەكەت وتەيدى. سونداي-اق، ونكولوگيالىق، گەماتولوگيالىق، ونكوگەماتولوگيالىق دياگنوز قويىلعان 2300 ناۋقاستىڭ مەديتسينالىق تەكسەرىستەن وتۋىنە، ەمدەلۋىنە جانە وپەراتسياسىنا قاراجاتتى ۇكىمەت باعىتتايدى. مۇنىمەن بىرگە باۋىر مەن بۇيرەك ترانسپلانتاتسياسىن كۇتىپ جۇرگەن 350 ادامعا تەگىن وتا جاسالادى.
ەل شەبىن قورعاۋ كەزىندە قازا تاپقان اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ بالالارىنا، اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز جانە جەتىم قالعان 8 مىڭنان استام بۇلدىرشىنگە 200 دوللاردان بەرىلەدى. الەۋمەتتىك از قامتىلعان وتباسىلار، جالعىز تۇراتىن قارتتار مەن ارنايى كۇتىمگە مۇقتاج مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا ازىق-تۇلىك تاراتىلادى.
بۇعان قوسا 500 مەشىتتىڭ دارەت بولمەلەرى جوندەۋدەن ءوتىپ، زيرات اۋماقتارىندا اباتتاندىرۋ جۇمىسى جۇرگىزىلەدى. بۇل ءىس-شارالار «ۆ ا ك ف» قوعامدىق قايىرىمدىلىق قورىنىڭ ەسەبىنەن قارجىلاندىرىلادى.
ەسكە سالايىق، وزبەكستاندا قۇربان ايتقا 5 كۇن دەمالىس بەرەلەدى. ياعني، تۇرعىندار 27-مامىردان 31-مامىرعا دەيىن دەمالادى.