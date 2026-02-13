پويىزدا قانداي ارەكەتتەرگە تىيىم سالىنعان
استانا. KAZINFORM - «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق پويىزداردا بەلگىلەنگەن ءتارتىپ پەن قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاۋ ءاربىر جولاۋشىنىڭ مىندەتى ەكەنىن ەسكەرتتى.
بارلىق جولاۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن جايلىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا تومەندەگى ارەكەتتەرگە قاتاڭ تۇردە تىيىم سالىنادى:
1. بيلەتسىز ءجۇرۋ
پويىزعا وتىرۋ ءۇشىن جولاۋشىدا مىندەتتى تۇردە جارامدى بيلەت بولۋى قاجەت. بيلەتسىز ۆاگوندا جۇرۋگە بولمايدى. ەگەر جولاۋشىدا تەكسەرۋ كەزىندە بيلەت بولماعان جاعدايدا ونى كەلەسى ستانسيادا ءتۇسىرۋ مۇمكىن.
2. بالالاردى قۇجاتسىز الىپ ءجۇرۋ
ەگەر بالانىڭ جەكە باسىن كۋالاندىراتىن نەمەسە اتا-اناسىمەن تۋىستىقتى دالەلدەيتىن رەسمي قۇجاتتار بولماسا، ونى پويىزعا وتىرعىزۋعا رۇقسات ەتىلمەيدى.
3. الدىن الا تولەمسىز جانە راسىمدەلمەگەن باگاجدى تاسىمالداۋعا
ءبىر جولاۋشىعا بەلگىلەنگەن نورمادان (35 ك گ) اساتىن باگاجدى الدىن الا تولەم جاساماي جانە ءتيىستى قۇجاتتى راسىمدەمەي الىپ جۇرۋگە بولمايدى.
4. قۇجاتسىز جانۋارلاردى تاسىمالداۋعا
ۆەتەريناريالىق قۇجاتتارى جوق جانۋارلاردى پويىزدا تاسىمالداۋعا قاتاڭ تۇردە تىيىم سالىنادى. قاجەتتى قۇجاتتار بولماعان جاعدايدا جولاۋشىعا پويىزعا وتىرۋعا رۇقسات بەرىلمەيدى.
5. پويىزدا شىلىم شەگۋگە
پويىز ىشىندە شىلىم جانە ەلەكتروندى تەمەكى شەگۋگە قاتاڭ تىيىم سالىنادى.
6. ستوپ-كراندى سەبەپسىز ىسكە قوسۋ
توتەنشە جاعداي بولماسا، ستوپ-كراندى باسۋعا بولمايدى. مۇنداي ارەكەت پويىز قوزعالىسىنىڭ كەستەسىن بۇزىپ، باسقا جولاۋشىلارعا قولايسىزدىق تۋدىرادى جانە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە اكەلەدى.
7. تىيىم سالىنعان زاتتاردى الىپ ءجۇرۋ
ەسىرتكى زاتتارىن، جارىلعىش نەمەسە وتكىر زاتتاردى پويىزدا تاسىمالداۋعا مۇلدە تىيىم سالىنادى. مۇنداي زاڭبۇزۋشىلىق انىقتالعان جاعدايدا، جولاۋشى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا بەرىلەدى.
8. اگرەسسيا جانە جانجال تۋىنداتۋ
فيزيكالىق نەمەسە پسيحولوگيالىق اگرەسسيانىڭ كەز كەلگەن تۇرىنە، ونىڭ ىشىندە ادامنىڭ ار-نامىسىنا ءتىل تيگىزۋ، بالاعاتتاۋ ارەكەتتەرىنە دە قاتاڭ تۇردە تىيىم سالىنادى. بۇل ەرەجەنى بۇزعان جولاۋشى جاقىن ماڭداعى ستانسيادا پويىزدان ءتۇسىرىلۋى مۇمكىن.
9. پويىز قوزعالىسى كەزىندە ءتۇسۋ
مۇنداي ارەكەتتەر ءومىر مەن دەنساۋلىققا اسا قاۋىپتى جانە تەمىرجول ەرەجەلەرىن ورەسكەل بۇزۋ بولىپ سانالادى. پويىزدان تۇسۋگە تەك ستانسيالاردا جانە ارنايى ەسىكتەر ارقىلى عانا رۇقسات ەتىلەدى.
10. ۆاگوندى لاستاۋعا نەمەسە مۇلىكتى بۇلدىرۋگە
«جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق مۇلكىن ءبۇلدىرۋ، ۆاگون ءىشىن لاستاۋ نەمەسە ۆانداليزم ارەكەتتەرى قاتاڭ تۇردە تىيىم سالىنادى. بۇل ەرەجەنى بۇزعان جولاۋشى جاقىن ماڭداعى ستانسيادا پويىزدان ءتۇسىرىلۋى مۇمكىن.
11. الكوگولدىك ىشىمدىكتەردى تۇتىنۋ
پويىزدىڭ بارلىق ۆاگوندارىندا الكوگولدى ىشىمدىكتەردى تۇتىنۋعا قاتاڭ تىيىم سالىنادى. بۇل شەكتەۋ تەك مەيرامحانا-ۆاگوندارعا قولدانىلمايدى، وندا ىشىمدىك ءىشۋ قولدانىستاعى تارتىپكە ساي رۇقسات ەتىلەدى. اتالعان تالاپتى بۇزۋ جولاۋشىنىڭ اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلۋىنا جانە كەلەسى ستانسيادا پويىزدان تۇسىرىلۋىنە سەبەپ بولۋى مۇمكىن.
قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىنا قاتىستى سۇراقتار تۋىنداعان جاعدايدا جولاۋشىلار كەلەسىدەي بايلانىس ارنالارى ارقىلى حابارلاسا الادى: WhatsApp مەسسەندجەرى ارقىلى 77767145686+ نومىرىنە جازۋ؛ ۆاگونداردا ورنالاسقان QR- كودتى سكانەرلەپ، وپەراتورعا تىكەلەي WhatsApp ارقىلى حابارلاما جولداۋ؛ 1433 نومىرىنە قوڭىراۋ شالىپ، تەگىن انىقتاما قىزمەتىن پايدالانۋ.
بۇل ەرەجەلەر «تەمىرجول كولىگىمەن جولاۋشىلار، باگاج جانە جۇك-باگاجدى تاسىمالداۋ قاعيدالارىنا» سايكەس بەكىتىلگەن.
«جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق بارلىق جولاۋشىلاردى بەلگىلەنگەن تالاپتاردى ساقتاۋعا شاقىرادى. پويىز ىشىندەگى ءتارتىپ پەن قاۋىپسىزدىك - ورتاق جاۋاپكەرشىلىك.
وسىعان دەيىن پويىزدا جولاۋشىنىڭ جاعدايى ناشارلاسا، نە ىستەۋ كەرەكتىگى تۋرالى جازدىق.