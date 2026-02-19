ويىن بيزنەسىنە رۇقسات ەتىلەتىن اۋماقتاردىڭ تىزبەسى كەڭەيتىلەدى - زاڭ
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە تۋريستىك سالانى جانە بالالار سپورتىن قولداۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ ماقۇلداندى.
زاڭدى قابىلداۋدىڭ ماقساتى - ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋ، ىشكى جانە كەلۋ ءتۋريزمىن دامىتۋ، ادامي كاپيتالدى نىعايتۋ جانە بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر ءۇشىن سپورتتىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك باسىمدىقتاردى ىسكە اسىرۋ. وسى قۇجات ارتقىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 13 زاڭىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلەدى.
سەناتتىڭ الەۋمەتتىك-مادەني دامۋ جانە عىلىم كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، «اۋديتورلىق قىزمەت تۋرالى» زاڭعا بيۋدجەتتىك جانە بيۋدجەتتەن تىس قاراجاتتى جۇمساۋدىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن سپورت سالاسىنداعى بيۋدجەتتەن تىس قاراجاتتى ءبولۋ جونىندەگى ءبىرىڭعاي وپەراتوردىڭ قارجىلىق ەسەپتىلىگىنىڭ مىندەتتى جىل سايىنعى اۋديتى بويىنشا نورما ەنگىزىلەدى.
زاڭمەن «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى تۋريستىك قىزمەت تۋرالى» زاڭىنا ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ تۋريستىك ونىمگە، كەلۋ ءتۋريزمى سالاسىنداعى تۋريستىك وپەراتورلاردىڭ شىعىندارىن سۋبسيديالاۋ مولشەرىنە، تۋريستەردى ورنالاستىرۋ ورىندارىن سالۋ مەن رەكونسترۋكتسيالاۋ كەزىندە كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرى شىعىندارىنىڭ ءبىر بولىگىن وتەۋگە قويىلاتىن تالاپتاردى ايقىنداۋ جونىندەگى قۇزىرەتتەرىن ناقتىلاۋ بولىگىندە وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى.
بۇل قۇجاتپەن كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنىڭ تۋريستەردى ورنالاستىرۋ ورىندارىن، ساناتوريلىك-كۋرورتتىق ۇيىمداردى، تانىتىم ورتالىقتارىن، تاۋ شاڭعىسى كۋرورتتارى، جول بويىنداعى سەرۆيس وبەكتىلەرى ءۇشىن جابدىقتار مەن تەحنيكانى يەلىكتەن شىعارماۋ جانە نىسانالى پايدالانۋ مونيتورينگىن جۇزەگە اسىرۋ، سونداي-اق باسىم تۋريستىك اۋماقتاردىڭ شەكارالارىن ايقىنداۋ جونىندەگى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ جاڭا قۇزىرەتى ەنگىزىلەدى.
«دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت تۋرالى» زاڭعا قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى رەتىندە بالالار- جاسوسپىرىمدەر سپورت مەكتەبى (ب ج س م) ۇعىمى بەكىتىلەدى، ب ج س م- عا مەملەكەتتىك تاپسىرىس، جان باسىنا شاققانداعى قارجىلاندىرۋ ءنورماتيۆى، مەملەكەتتىك تاپسىرىستى ورنالاستىرۋدىڭ ءبىرىڭعاي قاعيدالارى ەنگىزىلەدى. سونداي-اق دەرەكتەردى ەسەپكە الۋ، تالداۋ جانە مونيتورينگتەۋ ءۇشىن دەنە شىنىقتىرۋ مەن سپورتتىڭ تسيفرلىق پلاتفورماسى قۇرىلادى. مەملەكەتتىك سپورت ۇيىمدارىنىڭ دەرەكتەردى سيفرلىق پلاتفورماعا بەرۋ مىندەتى بەلگىلەنەدى.
- زاڭ تۋريزم سالاسىنداعى قۇقىقتىق رەتتەۋدى جەتىلدىرۋگە، ۇعىمدىق اپپاراتتى بىرىزدەندىرۋگە، تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋدى جانە قولدانىستاعى مەملەكەتتىك قولداۋ تەتىكتەرىن راسىمدىك تۇرعىدان جۇيەلەۋگە، سونداي-اق بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر سپورتىن قارجىلاندىرۋ مەن باسقارۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان. تۋريزم سالاسىن دامىتۋعا قاتىستى زاڭمەن «گيد»، «ەكسكۋرسيا جۇرگىزۋشى»، «تۋريزم نۇسقاۋشىسى»، «تۋريستىك رەسۋرستار» جانە «تۋريزم وبەكتىلەرى» سياقتى نەگىزگى ۇعىمدار ناقتىلانىپ، بىرىزدەندىرىلەدى. گيدتەر مەن تۋريزم نۇسقاۋشىلارىنىڭ قىزمەتى كاسىپكەرلىك نىسانىنا بايلانىستى شەكتەلمەيتىن بولادى، بۇل قۇقىقتىق بەيتاراپتىقتى ساقتاپ، بىلىكتى مامانداردىڭ سانىن ارتتىرۋعا جول اشادى، - دەدى سەناتور امانگەلدى ەسباي.
ۋاكىلەتتى ورگانعا گيدتەر، ەكسكۋرسيا جۇرگىزۋشىلەر جانە تۋريزم نۇسقاۋشىلارى قىزمەتىنىڭ قاعيدالارىن، سونداي-اق كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنىڭ شىعىندارىن وتەۋ ءارى سۋبسيديالاۋ قاعيدالارىن، شارتتارى مەن مولشەرلەرىن بەكىتۋ جونىندەگى وكىلەتتىكتەر ناقتىلانادى. بۇل رەتتە جاڭا قولداۋ شارالارى ەنگىزىلمەيدى، قولدانىستاعى مەحانيزمدەر راسىمدىك تۇرعىدان ناقتىلاناتىن بولادى.
- مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى وتكىزۋ پۋنكتتەرىندە قۇجاتتاردى كەزەكتەن تىس رەسىمدەۋ جانە وتكىزۋ ءتارتىبىن تەك تۇراقتى حالىقارالىق جولاۋشىلار تاسىمالىن جۇزەگە اسىراتىن اۆتوبۋستارعا عانا ەمەس، تۋريستىك وپەراتورلار ۇيىمداستىراتىن تۇراقتى ەمەس حالىقارالىق جولاۋشىلار تاسىمالىنا دا قولدانۋدى كوزدەيتىن تۇزەتۋ ەنگىزىلەدى. اتالعان نورما راسىمدىك سيپاتقا يە جانە تۋريستىك اۆتوبۋستاردىڭ شەكارادان ءوتۋ ۋاقىتىن قىسقارتۋعا باعىتتالعان، - دەدى دەپۋتات.
سونىمەن قاتار، زاڭمەن ەلىمىزدىڭ ويىن بيزنەسىن ورنالاستىرۋعا رۇقسات ەتىلەتىن اۋماقتاردىڭ تىزبەسى كەڭەيتىلەدى.
- بۇرىنعى قاپشاعاي، بۋرابايدان بولەك، ەندى ماڭعىستاۋ، جەتىسۋ، الماتى جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ تۋريستىك ماڭىزى بار ايماقتارىندا جاڭا ويىن زونالارىنىڭ قۇرىلۋى وڭىرلەرگە ينۆەستورلار مەن شەتەلدىك ساياحاتشىلاردى تارتۋدىڭ قوسىمشا تەتىگىنە اينالادى. بۇل رەتتە زاڭدا ماڭىزدى الەۋمەتتىك جانە ەكونوميكالىق توسقاۋىل قويىلعان: جاڭادان بەلگىلەنگەن اۋماقتارداعى ويىن مەكەمەلەرىنە تەك شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ كىرۋىنە رۇقسات بەرىلەدى. مۇنداي ءتارتىپ ىشكى الەۋمەتتىك تاۋەكەلدەردى ازايتا وتىرىپ، سىرتقى ءتۋريزمدى ىنتالاندىرۋعا، بيۋدجەتكە تۇسەتىن سالىق تۇسىمدەرىن ارتتىرۋعا جانە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى سەرۆيستىك ينفراقۇرىلىمنىڭ قالىپتاسۋىنا تىكەلەي ىقپال ەتەدى. مۇنداي ءتاسىل حالىقارالىق تاجىريبەدە كەڭىنەن قولدانىلادى. ويىن زونالارىنىڭ شەكارالارىن بەلگىلەۋدەگى ناقتىلىق پەن ەكولوگيالىق شەكتەۋلەر بۇل سالانىڭ تابيعي جانە مادەني مۇرالارعا زيان كەلتىرمەي، جۇيەلى دامۋىن قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى سەناتور.
زاڭنىڭ تاعى ءبىر نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر سپورتىن قارجىلاندىرۋ جۇيەسىن رەفورمالاۋ. بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر سپورت مەكتەپتەرىندە مەملەكەتتىك تاپسىرىس ەنگىزىلىپ، قاراجات ءبىلىم الۋشىلار سانىنا قاراي جان باسىنا شاققانداعى نورماتيۆ ارقىلى اشىق جانە ءادىل بولىنەدى. بۇل بالالاردىڭ سپورتپەن شۇعىلدانۋىنا قولجەتىمدىلىكتى ارتتىرىپ، بيۋدجەت قاراجاتىنىڭ نىسانالى جۇمسالۋىن قامتاماسىز ەتەدى. بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر سپورت مەكتەپتەرى وسى سپورتتى دامىتۋعا باعىتتالعان ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ىسكە اسىراتىن قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى رەتىندە زاڭنامالىق تۇردە بەكىتىلەدى.
- دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت سالاسىندا سيفرلىق پلاتفورما ەنگىزىلىپ، مەملەكەتتىك سپورت سۋبەكتىلەرى دەرەكتەردى پلاتفورماعا ۇسىنادى. اقپاراتتىڭ ساپاسى، ۋاقتىلىعى جانە دۇرىستىعى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلەدى. بۇل باسقارۋدى جەتىلدىرۋگە، قارجىلاندىرۋدىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا جانە اناليتيكالىق شەشىم قابىلداۋدى قامتاماسىز ەتەدى. تاعى توقتالاتىن ماسەلە، بيۋدجەتتەن تىس قاراجاتتاردى ءبولۋدىڭ ءبىرىڭعاي وپەراتورى جىل سايىن اۋديتتەن ءوتىپ، قارجىلىق ءتارتىپ كۇشەيتىلەدى، - دەپ ناقتىلادى امانگەلدى ەسباي.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تۋريزم سالاسىنداعى نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيا كولەمى 1,25 تريلليون تەڭگەگە جەتىپ، الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا %33 عا ارتتى.