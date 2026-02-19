وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى ءومىر بويى باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى
استانا. kاzinform - سەۋلدىڭ ورتالىق اۋداندىق سوتى وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى يۋن سوك ەلگە 2024-جىلدىڭ جەلتوقسانىنداعى بۇلىك تۋرالى ءىس بويىنشا ءومىر بويى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەستى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
وتىرىس كورسەتىلىمى ۇلتتىق تەلەارنادا تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلدى.
وتكەن جىلدىڭ قاڭتارىندا بۇرىنعى پرەزيدەنتكە 2024-جىلدىڭ 3-جەلتوقسانىندا التى ساعاتقا سوزىلعان اسكەري جاعدايدىڭ قىسقا مەرزىمدى ەنگىزىلۋىنەن كەيىن كوتەرىلىس ۇيىمداستىردى دەگەن ايىپ تاعىلدى.
بۇرىنعى پرەزيدەنت دەپۋتاتتارعا ونىڭ جارلىعىنا قارسى داۋىس بەرۋىنە جول بەرمەۋ ماقساتىندا ۇلتتىق جينالىس اۋماعىن قورشاۋ ءۇشىن اسكەري قىزمەتكەرلەر مەن پوليتسيانى جۇمىلدىرعانى، سونداي-اق ۇلتتىق جينالىس سپيكەرىن جانە سول كەزدەگى بيلەۋشى جانە نەگىزگى وپپوزيتسيالىق پارتيالاردىڭ جەتەكشىلەرىن تۇتقىنداۋعا بۇيرىق بەرگەنى ءۇشىن ايىپتالىپ وتىر، دەپ جازدى Yonhap.
ايىپتاۋ اكتىسىنە سايكەس، يۋن سوك ەل بۇرىنعى قورعانىس مينيسترىمەن جانە باسقا تۇلعالارمەن بىرگە كونستيتۋتسياعا نۇقسان كەلتىرۋگە باعىتتالعان تارتىپسىزدىكتەردى ۇيىمداستىرۋ جانە سوعىس نەمەسە وسىعان ۇقساس ۇلتتىق توتەنشە جاعداي بولماعان كەزدە اسكەري جاعدايدى زاڭسىز جاريالاۋ ءۇشىن ءسوز بايلاسقان.
وتكەن ايدا ءىس بويىنشا سوڭعى تىڭداۋ كەزىندە ارنايى پروكۋرور چو ىن-سۋكتىڭ كومانداسى بۇرىنعى پرەزيدەنت ءۇشىن ءولىم جازاسىن تالاپ ەتىپ، ونىڭ «سوت جانە زاڭ شىعارۋشى بيلىكتى باسىپ الۋ جولىمەن بيلىكتى ۇزاق ۋاقىت بويى ساقتاۋ ماقساتىندا» اسكەري جاعدايدى جاريالاعانى ءۇشىن ەڭ جوعارى جازاعا لايىق ەكەنىن العا تارتتى.
- قىلمىستىڭ سيپاتى اۋىر، سەبەبى ول ۇلتتىق ۇجىمنىڭ مۇددەسى ءۇشىن عانا پايدالانىلۋى ءتيىس ماتەريالدىق رەسۋرستاردى جۇمىلدىردى، - دەپ مالىمدەدى ارنايى پروكۋرور توبى.
ايتا كەتۋ كەرەك، وڭتۇستىك كورەيادا ءولىم جازاسى 1997-جىلدان بەرى قولدانىلعان جوق.
قورىتىندى سوزىندە يۋن سوك ەل پرەزيدەنتتىڭ توتەنشە جاعداي جاريالاۋ كونستيتۋتسيالىق قۇقىعىن جۇزەگە اسىرۋدى كوتەرىلىس دەپ ساناۋعا بولمايتىنىن العا تارتىپ، ءوزىنىڭ كىناسىزدىگىن قايتالادى.
- بۇل ازاماتتاردى باسىپ- جانشىپ وتىرعان اسكەري ديكتاتۋرا ەمەس، بوستاندىق پەن ەگەمەندىكتى قورعاۋ جانە كونستيتۋتسيالىق ءتارتىپتى قالپىنا كەلتىرۋ ارەكەتى بولدى، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، ەكس- پرەزيدەنتكە 2024-جىلعى جەلتوقساندا قىسقا مەرزىمگە اسكەري جاعداي ەنگىزۋ ارقىلى بۇلىك ۇيىمداستىردى جانە بيلىگىن اسىرا پايدالاندى دەگەن ايىپ تاعىلعان.
يۋن سوك ەل شىلدە ايىنان بەرى قاماۋدا، ول سول كەزدە اسكەري جاعدايعا بايلانىستى ىستە ەكىنشى رەت تۇتقىندالعان بولاتىن.
يۋن سوك ەل شىلدە ايىنان بەرى قاماۋدا وتىر. ول جەلتوقساندا اسكەري جاعدايدى ءساتسىز ەنگىزۋگە بايلانىستى ايىپتار بويىنشا ەكىنشى رەت تۇتقىندالعان.
قاڭتار ايىنىڭ سوڭىندا وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى ءبىرىنشى حانىمى كيم كون حيدى ىسكەرلىك كەلىسسوزدەر كەزىندە شىركەۋ بىرلەستىگىنەن قىمبات سىيلىقتار العانى ءۇشىن كىنالى دەپ تاۋىپ، ءبىر جىل سەگىز ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن كەستى.