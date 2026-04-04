وڭتۇستىك كورەيا مەن فرانسيا ورمۋز بۇعازىنداعى باقىلاۋدى كۇشەيتەدى
استانا. قازاقپارات - وڭتۇستىك كورەيا مەن فرانتسيا ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمەلەردىڭ قاۋىپسىز ءوتۋىن قامتاماسىز ەتۋ جانە الەمدىك ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىككە تونەتىن قاتەرلەردى ازايتۋ باعىتىندا بىرلەسكەن شارالار قابىلداۋعا كىرىستى، دەپ حابارلايدى Yonhap.
ەكى ەل پرەزيدەنتتەرى لي چجە مەن مەن ەممانۋەل ماكرون سەۋلدە تەڭىز باعىتتارىنداعى ءىس- قيمىلدى ۇيلەستىرۋ، مۇناي مەن گاز جەتكىزىلىمدەرىنىڭ تۇراقتىلىعى، سونداي-اق ەنەرگەتيكا، اتوم جانە جەل ەنەرگەتيكاسى، جوعارى تەحنولوگيالار مەن حالىقارالىق ساۋدا سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
بۇل - ماكروننىڭ 2017 -جىلى قىزمەتىنە كىرىسكەننەن بەرگى وڭتۇستىك كورەياعا العاشقى ساپارى جانە سوڭعى 11 جىلداعى فرانسيا پرەزيدەنتىنىڭ ەلگە جاساعان العاشقى رەسمي ساپارى. ساپار ەكى مەملەكەت اراسىنداعى ديپلوماتيالىق قاتىناستاردىڭ ورناعانىنا 140 جىل تولۋىنا وراي ۇيىمداستىرىلدى.
تاراپتار ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمەلەردىڭ قاۋىپسىز قوزعالىسىن قامتاماسىز ەتۋ جانە جاھاندىق ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىك پەن الەمدىك ەكونوميكا ءۇشىن تاۋەكەلدەردى تومەندەتۋ ماقساتىندا كۇش-جىگەردى ۇيلەستىرۋگە كەلىستى.
مەملەكەت باسشىلارى ايماقتاعى شيەلەنىستى باسەڭدەتۋ جانە ەنەرگيا رەسۋرستارىن جەتكىزۋ تىزبەگىندەگى ىركىلىستەرگە جول بەرمەۋ ءۇشىن حالىقارالىق قاۋىمداستىقپەن بىرلەسە ارەكەت ەتۋگە دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى. سونداي-اق تۇراقسىز گەوساياسي احۋال جاعدايىندا تۋىندايتىن سىن- قاتەرلەرگە بىرلەسكەن جاۋاپ شارالارىن ازىرلەۋدىڭ ماڭىزدىلىعى اتالدى.
قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىمەن قاتار، تاراپتار ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى، ونىڭ ىشىندە اتوم ەنەرگەتيكاسى مەن وفشورلىق جەل ەنەرگەتيكاسى جوبالارى بويىنشا، سونداي-اق جوعارى تەحنولوگيالىق سالالاردا - جاساندى ينتەللەكت، جارتىلاي وتكىزگىشتەر، كۆانتتىق تەحنولوگيالار جانە عارىش يندۋسترياسى باعىتتارىندا ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ نيەتىن راستادى.
ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى دامىتۋعا دا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. كوشباسشىلار 2030-جىلعا قاراي ءوزارا ساۋدا اينالىمىن 20 ميلليارد دوللارعا دەيىن جەتكىزۋ ماقساتىندا ساۋدا مەن ينۆەستيتسيا كولەمىن ۇلعايتۋعا ۋاعدالاستى.
سونداي-اق ماڭىزدى مينەرالداردى جەتكىزۋ تىزبەگى بويىنشا ىنتىماقتاستىق جانە بىرلەسكەن ەنەرگەتيكالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ جونىندەگى كەلىسىمدەردى قوسا العاندا، ءبىرقاتار قۇجاتتارعا قول قويىلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، حالىقارالىق سامميتتە 40 تان استام مەملەكەت ورمۋز بۇعازىنداعى باعىتتاردى تىكەلەي اسكەري شيەلەنىسسىز قالپىنا كەلتىرۋ مۇمكىندىگىن تالقىلادى.