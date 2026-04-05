وڭتۇستىك كورەيا كوري-2 يادرولىق رەاكتورىن قايتا ىسكە قوستى
استانا. KAZINFORM - ءۇش جىل بۇرىن جۇمىس مەرزىمى اياقتالعاننان كەيىن توقتاپ قالعان وڭتۇستىك كورەيانىڭ كوري-2 يادرولىق رەاكتورى جاڭارتۋلار مەن قاۋىپسىزدىك تەكسەرۋلەرىنەن كەيىن قايتا ىسكە قوسىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى Anadolu اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
پۋسان قالاسىندا ورنالاسقان كوري-2 رەاكتورى بۇگىن جۇمىسىن باستادى، دەپ حابارلايدى Yonhap اقپاراتتىق اگەنتتىگى.
2023 -جىلدىڭ ساۋىرىندە رەاكتور پايدالانۋ مەرزىمىنىڭ اياقتالۋىنا بايلانىستى توقتاتىلىپ، قاۋىپسىزدىكتى تەكسەرۋ جانە قوندىرعىلاردى جاڭعىرتۋدان كەيىن ول جۇمىسىن قايتا باستادى.
ەلدەگى ءۇشىنشى يادرولىق رەاكتور كوري-2 1983 -جىلى پايدالانۋعا بەرىلگەن.
وڭتۇستىك كورەيانىڭ يادرولىق قاۋىپسىزدىك جانە قاۋىپسىزدىك كوميسسياسى 2025 -جىلدىڭ قاراشاسىندا رەاكتوردىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمىن 10 جىلعا ۇزارتۋدى ماقۇلدادى.
يادرولىق ەنەرگەتيكا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىنىڭ دامۋىنا نەگىزدەلگەن دەرەكتەر ورتالىقتارىنىڭ ەلەكتر ەنەرگياسىنا ءوسىپ كەلە جاتقان سۇرانىسىن قاناعاتتاندىرۋدا شەشۋشى ءرول اتقارادى دەپ كۇتىلىپ وتىر. سونىمەن قاتار وڭتۇستىك كورەيانىڭ 2050 -جىلعا قاراي كومىرتەگى شىعارىندىلارىن ازايتۋ ماقساتىنا ىقپال ەتەدى.