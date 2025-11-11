وڭتۇستىك كورەيا ەكسپورتىندا ج ي سالاسىنداعى ساۋدانىڭ ارقاسىندا رەكورد ورنادى
استانا. KAZINFORM - دۇيسەنبى كۇنى جاريالانعان وڭتۇستىك كورەيانىڭ ۇكىمەتتىك دەرەكتەرى بويىنشا، جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى شارىقتاۋعا بايلانىستى ميكروسحەمالار وندىرىسىندە «سۋپەرسيكل» باستالعان. وسىلايشا، جارتىلاي وتكىزگىشتەردى ءىرى كولەمدە ساتۋدىڭ ناتيجەسىندە ەلدىڭ ەكسپورتى ءۇشىنشى توقساندا رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى، دەپ جازدى Yonhap.
دەرەكتەر جانە ستاتيستيكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، شىلدە مەن قىركۇيەك ارالىعىندا ەكسپورت كولەمى 185 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇراپ، وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %6,5 عا ارتقان. بۇل مينيسترلىك 2010 -جىلدان بەرى دەرەكتەر جيناي باستاعان ۋاقىتتان بەرگى ەڭ جوعارى توقساندىق كورسەتكىش.
بۇل ءوسىم سونداي-اق جىلدىق ەسەپ بويىنشا قاتارىنان ەكىنشى توقساندا ەكسپورتتىڭ ءوسىپ جاتقانىن كورسەتەدى. ەكىنشى توقساندا ءوسىم 2,1 پايىزدى قۇراعان ەدى.
«وڭتۇستىك كورەيا مەن ا ق ش اراسىنداعى تاريفتەر بويىنشا كەلىسسوزدەردەگى شەشىلمەگەن ماسەلەلەر ءۇشىنشى توقساندا ەكسپورتقا قىسىم جاساۋى كۇتىلگەنىمەن، جارتىلاي وتكىزگىشتەردىڭ كوپ كولەمدە جەتكىزىلۋى ەكسپورتتىڭ جالپى وسىمىنە اكەلدى»، دەپ حابارلادى مينيسترلىك وكىلى.
قازان ايىنىڭ سوڭىندا سەۋل مەن ۆاشينگتون وڭتۇستىك كورەيانىڭ 350 ميلليارد دوللار مولشەرىندەگى ۋادەسىنە قاتىستى ەگجەي-تەگجەيلى كوپتەن كۇتكەن كەلىسىمدى اياقتادى. بۇل ۋادە ا ق ش-تىڭ باج سالىعىن تومەندەتۋ بويىنشا وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى لي جە ميەن مەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ اراسىنداعى جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر بارىسىندا بەرىلگەن.