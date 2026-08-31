وتباسى بانك 3000 نان استام جەتىم بالاعا باسپانا ءبولدى
استانا. KAZINFORM -سوڭعى ەكى جىلدا «جەتىم بالالار جانە اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالار» ساناتىنا جاتاتىن 3189 قازاقستاندىق وتباسى بانكتىڭ قولداۋىمەن تۇرعىن ءۇي ماسەلەسىن شەشتى.
ەگەر 2025-جىلى 582 ادام باسپانامەن قامتىلسا، 2026-جىلى بۇل كورسەتكىش بەس ەسەگە جۋىق ءوستى.
مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى اياسىندا 2274 ادام جالدامالى تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتىلسە، 740 تۇرعىن جىلدىق %2 مولشەرلەمەمەن جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكا ارقىلى جەكە پاتەرىن ساتىپ الدى. ال 175 ازاماتقا تۇرعىن ءۇيدى جالداۋ اقىسىنىڭ جارتىسىن سۋبسيديالاۋ تۇرىندە قولداۋ كورسەتىلدى. وتباسى بانك ۇلتتىق دامۋ ينستيتۋتى رەتىندە باسپانا كەزەگىن قىسقارتۋمەن قاتار، ازاماتتاردىڭ قۇقىقتىق كەپىلدىكتەرىن دە كۇشەيتىپ كەلەدى.
وسى ورايدا بانك ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، «تۇرعىن ءۇي قاتىناستارى تۋرالى» زاڭعا ماڭىزدى وزگەرىستەر ەنگىزدى.
2026-جىلعى 14-قىركۇيەكتەن باستاپ بالا اسىراپ الۋ نەمەسە قامقورشىلىق توقتاتىلعان جاعدايدا، ازامات باسپانا كەزەگىنە قويىلعان باستاپقى كۇنىن ساقتاپ قالادى. سونداي-اق بولىنەتىن تۇرعىن ءۇيدىڭ جالپى كولەمىنىڭ كەمىندە %20 ى وسى ساناتقا بەرىلەدى. مىسالى، اكىمدىك 100 جالدامالى پاتەر بولسە، ونىڭ 20 سى جەتىم بالالارعا تيەسىلى. بۇدان بولەك، جەتىم بالالار باسپانا كەزەگىنە تۋعان ساتىنەن باستاپ قويىلا الادى. 18 جاسقا دەيىن اتا-اناسىنان ايىرىلعاندار ءۇشىن بۇل قۇقىق 29 جاسقا دەيىن ساقتالادى، ال اسكەرگە شاقىرىلعاندار ءۇشىن بۇل مەرزىم قىزمەت وتكەرۋ ۋاقىتىنا ۇزارتىلادى.
قازىر تۇرعىن ءۇي ءبولۋ ۇدەرىسى تولىق اۆتوماتتاندىرىلعان. جۇيە ازاماتتىڭ ەسەپكە قويىلعان كۇنىن، باسىم ساناتقا جاتاتىنىن جانە تابىس دەڭگەيىن ەسكەرەدى. ادامنىڭ ارالاسۋىنسىز جۇزەگە اساتىن بۇل پروتسەستە دەرەكتەردى تەكسەرۋ ءۇشىن وتباسى بانك 15 مەملەكەتتىك دەرەكتەر بازاسىمەن ينتەگراتسيالانعان.
تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ تەتىگىنىڭ ءتۇپ-تامىرىندا «تۇرعىن ءۇي قولجەتىمدىلىگىنىڭ باسپالداعى» قاعيداتى جاتىر. اركىمنىڭ قارجىلىق جاعدايىنا قاراي وعان قولايلى قولداۋ ءتۇرى ۇسىنىلادى. تابىسى تومەن ازاماتتار جالداۋ اقىسىن سۋبسيديالاۋعا نەمەسە جالدامالى تۇرعىن ءۇي الۋعا ءوتىنىش بەرە الادى. ال تابىسى تۇرعىن ءۇي قارىزىن تولەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ازاماتتارعا جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكالىق نەسيەلەر ۇسىنىلادى. تابىستى راستاۋ پروتسەسى دە اۆتوماتتاندىرىلعان. وتباسى بانك ەڭبەك رەسۋرستارىن دامىتۋ ورتالىعىمەن بىرلەسىپ ارنايى سيفرلىق سەرۆيس ازىرلەپ، ىسكە قوستى. جۇيە ازاماتتىڭ بارلىق تابىس كوزدەرىن انىقتاپ، ولاردى تالدايدى جانە وتباسىنىڭ ءار مۇشەسىنە شاققانداعى جيىنتىق تابىستى اۆتوماتتى تۇردە ەسەپتەيدى. جالپاق تىلگە سالساق، ازاماتتارعا قوسىمشا انىقتامالار جيناۋدىڭ قاجەتى جوق.
كىم قانداي قولداۋعا ۇمىتكەر بولا الادى؟
قولداۋ ءتۇرىن انىقتاۋ كەزىندە ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىى ەسكەرىلەدى. 2026 -جىلى ونىڭ مولشەرى - 50851 تەڭگە. جالداۋ اقىسىن سۋبسيديالاۋ ءۇشىن وتباسىنىڭ ءار مۇشەسىنە شاققانداعى سوڭعى التى ايداعى ورتاشا تابىس ءبىر ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنەن، ياعني 50851 تەڭگەدەن اسپاۋى ءتيىس.
جالدامالى تۇرعىن ءۇي الۋ كەزىندە وتباسى قۇرامىنا بايلانىستى ءتۇرلى تابىس شەكتەرى بەلگىلەنگەن. ءۇش جانە ودان كوپ ادامنان تۇراتىن وتباسىلار ءۇشىن ءاربىر وتباسى مۇشەسىنە شاققانداعى تابىس ەكى ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنەن اسپاۋى كەرەك. ماسەلەن، ءۇش ادامنان تۇراتىن وتباسى ءۇشىن جيىنتىق تابىستىڭ شەكتى مولشەرى 305106 تەڭگەگە تەڭ.
وتباسىندا ەكى ادام بولسا، وندا ءارقايسىسىنا ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيى ەسەپتەلەدى. مۇنداي جاعدايدا وتباسىنىڭ جيىنتىق تابىسى 355956 تەڭگەدەن اسپاۋى ءتيىس. ال جالعىز تۇراتىن ازامات ءۇشىن شەكتى تابىس مولشەرى 279680 تەڭگە.
جىلدىق %2 مولشەرلەمەمەن جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكا ارقىلى تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋ ءۇشىن سوڭعى التى ايداعى وتباسىنىڭ ءار مۇشەسىنە شاققانداعى ورتاشا تابىس ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنەن، ياعني 254255 تەڭگەدەن اسپاۋى قاجەت.
ال %5 مولشەرلەمەمەن بەرىلەتىن جەڭىلدەتىلگەن تۇرعىن ءۇي زاەمدارى بويىنشا تابىس شەگى ءبىر ادامعا 305106 تەڭگەدەن اسپايدى.
وسىلايشا، تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ جۇيەسى ازاماتتىڭ الەۋمەتتىك مارتەبەسىن عانا ەمەس، ونىڭ قارجىلىق مۇمكىندىگىن دە ەسكەرەدى.
اۆتوماتتاندىرىلعان ءبولۋ جۇيەسى، ارنايى كۆوتالار مەن جاڭا زاڭنامالىق كەپىلدىكتەر جەتىم بالالار مەن اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان ازاماتتارعا كورسەتىلەتىن كومەكتى بارىنشا اتاۋلى، اشىق ءارى قولجەتىمدى ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.