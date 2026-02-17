وتارداعى اسكەري بولىمدە سارباز سوققىعا جىعىلىپ، جاعى سىنعان
استانا. KAZINFORM - بورىشىن وتەپ جۇرگەن قاتارداعى جاۋىنگەر سەرجانتتان الىمجەتتىك كورگەن. بۇل جونىندە زارداپ شەككەن ساربازدىڭ تۋىستارى ۆيدەو ءتۇسىرىپ، الەۋمەتتىك جەلىگە جاريالادى.
جاراقات العان اسكەري قىزمەتشىنىڭ اپكەسى تاراتقان اقپاراتقا سەنسەك، ساربازدى سەرجانت تەمىرمەن ۇرعان. سالدارىنان جاعى سىنعان. سودان سوڭ، ونى الماتىعا اپارىپ، اۋرۋحانادا وتا جاساتقىزعان. الايدا كۇردەلى وتادان كەيىن ەم-دوم قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرۋدىڭ ورنىنا قايتادان وتارعا اپارىپ، روتا كومانديرىنىڭ ۇيىندە ۇستاپتى.
وندا مەديتسينالىق جانە سانيتارلىق كۇتىم بولماعان. بىرنەشە كۇن بايلانىسقا شىقپاعان ساربازدى تۋىستارى وتارعا ىزدەپ بارعاندا، وسىنداي جايتتاردىڭ بەتىن اشقان.
- تەكسەرۋ بارىسىندا دارىگەرلەر ءىنىمنىڭ جاعىنا وتا دۇرىس جاسالماعانىن انىقتادى. سول سەبەپتى، ونى الماتىداعى اسكەري گوسپيتالگە جىبەردى. قازىر سوندا ەم قابىلداپ جاتىر، - دەپ جازدى ساربازدىڭ اپكەسى الەۋمەتتىك جەلىدە.
تۋىستارى تۇسىرگەن ۆيدەودا زارداپ شەككەن سارباز ءوزىن سوققىعا جىققان سەرجانتتىڭ اتىن دا اتايدى. ءبىز بۇل سەرجانتقا حابارلاستىق.
- اتالعان سارباز تاراتقان اقپارات جالعان. مەن ونى ۇرمادىم، سوقپادىم. ول كۇنى دەمالىستا ەدىم. جۇمىسقا شىقپادىم. ارىپتەستەرىمنىڭ اراسىندا كۋاگەرلەر بار، جۇمىستا بولماعانىمدى دالەلدەي الامىن. زارداپ شەككەن سارباز ءوزى سەكىلدى جاۋىنگەرمەن كەلىسپەي قالىپ، جاق تۇسىنان سوققى العاندا، جاعى سىنىپ كەتكەن. ساربازداردىڭ اراسىندا بولعان جاعداي، - دەيدى سەرجانت.
ال ق ر قارۋلى كۇشتەرى اسكەري پوليتسياسى باس باسقارماسى اسكەري قىزمەتشىگە قاتىستى كۇش قولدانۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن مالىمدەدى.
- وقيعا سالدارىنان اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ ءبىرى جاق سۇيەگىنەن جاراقات الدى. زارداپ شەككەن اسكەري قىزمەتشى الماتى قالاسىنداعى اسكەري-كلينيكالىق گوسپيتالعا جاتقىزىلدى. وعان بارلىق قاجەتتى بىلىكتى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلۋدە، دەنساۋلىق جاعدايى اسكەري دارىگەرلەردىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو جاۋابىندا.
قازىر بۇل جايتقا بايلانىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر. اتالعان باسقارما وقيعاعا قاتىستى بارلىق تۇلعالاردىڭ ارەكەتىنە قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى دەپ سەندىردى.
سونىڭ ىشىندە قۇقىقبۇزۋشىلىق جونىندە دەر كەزىندە جوعارى باسشىلىققا بايانداماعان جانە مەديتسينالىق كومەكتى ۇيىمداستىرۋدا كەمشىلىكتەر جىبەرگەن لاۋازىمدى تۇلعالار دا بار.
- تەرگەۋ شارالارى كەزەڭىندە اسكەري ءبولىمنىڭ ءبىرقاتار لاۋازىمدى تۇلعالارى قىزمەتتىك مىندەتتەرىن اتقارۋدان ۋاقىتشا شەتتەتىلدى. تەرگەۋ قورىتىندىسى بويىنشا كىنالى تۇلعالار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى، - دەلىنگەن رەسمي تۇسىنىكتەمەدە.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وسكەمەندەگى اسكەري بولىمدەردىڭ بىرىندە مەرزىمدى قىزمەتتەگى سارباز كوز جۇمعانى جونىندە جازعانبىز.