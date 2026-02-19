وتاردا جاعى سىنعان سارباز ءىسى: بورىشتاس جاۋىنگەردىڭ ۇستىنەن قىلمىستىق ءىس قوزعالدى
استانا. KAZINFORM - وتارداعى اسكەري بولىمدە سوققىعا جىعىلىپ، جاعى سىنعان سارباز ەسبول قاپاردىڭ ءىسى بويىنشا كۇدىكتى انىقتالدى. ق ر قورعانىس مينيسترلىگىندەگى دەرەككوزىمىزدىڭ مالىمەتىنشە، جاراقات العان جاۋىنگەرمەن بىرگە بورىشىن اتقارىپ جۇرگەن باسقا ءبىر ساربازدىڭ ۇستىنەن قىلمىستىق ءىس قوزعالعان.
كۇدىكتىنىڭ قىزىلوردادا تۇراتىن اناسى ۇلىن وتارداعى اسكەري بولىمگە ىزدەپ بارعان. الايدا كازارمادان بالاسىن تاپپايدى. ونىڭ تۇسىرگەن ۆيدەوسىن جۋرناليست گۇلميرا ءابىقاي الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جاريالادى.
- «ەكى سارباز توبەلەستى» دەگەن اقپارات بويىنشا، ەكىنشى ساربازدىڭ اناسىمىن. وتار قالاسىنا كەلدىم دە، بىردەن كازارماعا باردىم. كازارمادا بالام جوق. ال جاعى سىنعان ساربازدىڭ اتا-اناسى كەلسە، ۇلىن پاتەردەن تابادى. بۇل نە دەگەن سۇمدىق؟! ءبىز بالالارىمىزدى اسكەرگە اسكەري بورىشىن وتەۋگە جىبەرگەن ەدىك. سوتتالۋ ءۇشىن نە وسىلاي تاياق جەۋ ءۇشىن جىبەردىك پە؟! مۇنى قالاي تۇسىنۋگە بولادى؟! نە ىستەۋگە بولادى؟! - دەيدى ايىپتالۋشى ساربازدىڭ اناسى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن وقيعانىڭ ءمان جايىن تولىق جازعانبىز. زارداپ شەككەن ساربازدىڭ تۋىستارى تاراتقان اقپاراتقا ساي، ونى سەرجانت تەمىرمەن ۇرىپ، جاعىن سىندىرعان. الايدا سەرجانتتىڭ ءوزى مۇنى جوققا شىعارىپ، جاراقات العان سارباز ءوزى سەكىلدى قاتارداعى جاۋىنگەرمەن توبەلەسكەنىن ايتقان ەدى.
ال ق ر قارۋلى كۇشتەرى اسكەري پوليتسياسى باس باسقارماسى اسكەري قىزمەتشىگە قاتىستى كۇش قولدانۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن مالىمدەگەن بولاتىن.
سونىمەن قاتار، بۇعان دەيىن وتارداعى اسكەري بولىمدە جاعى سىنعان ساربازدىڭ جاعدايى تۋرالى جازعانبىز.
ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل وتاردا جاعى سىنعان ساربازعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى وسى وقيعاعا بايلانىستى ءۇش كوماندير مەن ورىنباسارى قىزمەتىنەن بوساتىلعانىن ءمالىم ەتتى.