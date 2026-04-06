وتاندىق سپورتشىلار حالىقارالىق جارىستاردا 200 مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - بيىل I توقسانىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا وتاندىق سپورتشىلار حالىقارالىق ارەنادا جوعارى ناتيجەلەر كورسەتتى. جەرلەستەرىمىز جازعى وليمپيادالىق جانە وليمپيادالىق ەمەس سپورت تۇرلەرىندە جالپى 138 مەدال ولجالادى. ونىڭ ىشىندە 51 ى التىن، 39 ى كۇمىس جانە 48 ى قولا. بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن وتاندىق سپورتشىلار 22 مەدال يەلەندى. ونىڭ ىشىندە 9 ى التىن، 6 ۋى كۇمىس جانە 7 ەۋى قولا.
- پارا سپورتشىلار دا تابىستى ونەر كورسەتتى. ءبىرىنشى توقساندا ولار جالپى 34 مەدال (15 التىن، 10 كۇمىس جانە 9 قولا) جەڭىپ الدى. اتاپ ايتقاندا، پاراليمپيادالىق سپورت تۇرلەرىنەن 24 مەدال (7 التىن، 8 كۇمىس، 9 قولا) ولجالاسا، پاراليمپيادالىق ەمەس باعىتتاردا 10 مەدال (8 التىن، 2 كۇمىس) ەنشىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قىسقى سپورت تۇرلەرىندە دە سپورتشىلارىمىز 6 مەدال (4 التىن جانە 2 كۇمىس) جەڭىپ الدى. وسىلايشا، 2026 -جىلدىڭ I توقسانىندا قازاقستان قۇراماسى جالپى 200 مەدال (79 التىن، 57 كۇمىس جانە 64 قولا) ولجالادى.
سونىمەن قاتار العاشقى توقساندا وتانداستارىمىز ءبىرقاتار ماڭىزدى جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزدى. اتاپ ايتقاندا، ۆەلوترەكتەن قازاقستاننىڭ جاس ءوسپىرىم قىزدار قۇراماسى فيليپپيننىڭ تاگايتاي قالاسىندا وتكەن ازيا چەمپيوناتىندا كوماندالىق ءىز كەسۋ جارىسىندا تاريحي التىن مەدال جەڭىپ الدى.
سونداي-اق شۆەيتساريانىڭ ايرولو قالاسىندا وتكەن فريستايل-اكروباتيكادان جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا اسان اسىلحان فينالدا 103,35 ۇپاي جيناپ، التىن مەدال يەلەندى. ال دىنمۇحاممەد رايىمقۇلوۆ 92,82 ۇپايمەن كۇمىس جۇلدەگەر اتاندى. بۇدان بولەك، ازەربايجاننىڭ باكۋ قالاسىندا وتكەن سپورتتىق گيمناستيكادان الەم كۋبوگى كەزەڭىندە ميلاد كاريمي ەكى كۇمىس مەدال جەڭىپ الدى.
سونداي-اق كونكيشى كريستينا شۋمەكوۆا ايرىقشا ناتيجە كورسەتىپ، جاسوسپىرىمدەر اراسىندا الەمنىڭ ابسوليۋتتى چەمپيونى اتانىپ، بەس التىن مەدال جەڭىپ الدى. بۇل - وتاندىق سپورت تاريحىنداعى ماڭىزدى جەتىستىك.
تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى جوعارى جەتىستىكتەر سپورتىن دامىتۋ جانە ۇلتتىق قۇرامالاردى الداعى حالىقارالىق جارىستارعا دايىنداۋ باعىتىنداعى جۇيەلى جۇمىستى جالعاستىرادى.