    11:54, 03 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    وتاندىق ماشينا جاساۋ سالاسى جيناقتاپ- قۇراستىرۋدان ءوسىپ، جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلەدى

    استانا. KAZINFORM - سەكتوردىڭ بارلىق باستى باعىتىندا وڭ ديناميكا ساقتالىپ وتىر. ونىڭ ىشىندە اۆتوكولىك، اۋىل شارۋاشىلىعى، تەمىرجول جانە ەلەكتروتەحنيكالىق ماشينالارىن جاساۋ بەلسەندى دامىپ كەلەدى.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    بۇل جونىندە ق ر پرەمەر- ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستان ماشينا جاساۋشىلارىنىڭ XIII فورۋمىندا مالىمدەدى.

    ەندى ماشينا بولشەكتەرىن دە ەلىمىزدە جاساۋعا كۇش سالىنباق.

    - لوكاليزاتسيالاۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋ جانە جوعارى قوسىلعان قۇنى بار ونىمدەر شىعارۋ مەملەكەتتىڭ بۇلجىماس باسىمدىعى بولىپ قالا بەرمەك. قازىرگى كەزەڭدە جيناقتاپ-قۇراستىرۋدان ءوزىمىزدىڭ ينجەنەرلىك شەشىمدەردى ازىرلەۋگە جانە ەل ىشىندە جوعارى تەحنولوگيالىق اكتيۆتەردى قۇرۋعا كوشۋ ۇدەرىسىن جەدەلدەتۋ ماڭىزدى، - دەدى و. بەكتەنوۆ.

    ايتا كەتەيىك بۇعان دەيىن ماشينا جاساۋ سالاسىنا قۇيىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى ارتىپ، 376 ميلليارد تەڭگەگە جەتكەنىن جازعانبىز.

    ماشينا جاساۋ سالاسىنداعى ونىمدەردىڭ ەكسپورتى ەكى ەسەگە ۇلعايدى.

