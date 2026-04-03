وتاندىق ماشينا جاساۋ سالاسى جيناقتاپ- قۇراستىرۋدان ءوسىپ، جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - سەكتوردىڭ بارلىق باستى باعىتىندا وڭ ديناميكا ساقتالىپ وتىر. ونىڭ ىشىندە اۆتوكولىك، اۋىل شارۋاشىلىعى، تەمىرجول جانە ەلەكتروتەحنيكالىق ماشينالارىن جاساۋ بەلسەندى دامىپ كەلەدى.
بۇل جونىندە ق ر پرەمەر- ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستان ماشينا جاساۋشىلارىنىڭ XIII فورۋمىندا مالىمدەدى.
ەندى ماشينا بولشەكتەرىن دە ەلىمىزدە جاساۋعا كۇش سالىنباق.
- لوكاليزاتسيالاۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋ جانە جوعارى قوسىلعان قۇنى بار ونىمدەر شىعارۋ مەملەكەتتىڭ بۇلجىماس باسىمدىعى بولىپ قالا بەرمەك. قازىرگى كەزەڭدە جيناقتاپ-قۇراستىرۋدان ءوزىمىزدىڭ ينجەنەرلىك شەشىمدەردى ازىرلەۋگە جانە ەل ىشىندە جوعارى تەحنولوگيالىق اكتيۆتەردى قۇرۋعا كوشۋ ۇدەرىسىن جەدەلدەتۋ ماڭىزدى، - دەدى و. بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك بۇعان دەيىن ماشينا جاساۋ سالاسىنا قۇيىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى ارتىپ، 376 ميلليارد تەڭگەگە جەتكەنىن جازعانبىز.
ماشينا جاساۋ سالاسىنداعى ونىمدەردىڭ ەكسپورتى ەكى ەسەگە ۇلعايدى.