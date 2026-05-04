نوسەر جاۋىننان كەيىن الماتى اۋەجايىنداعى شاتىردان سۋ اقتى
الماتى. KAZINFORM - الماتى اۋەجايىندا شاتىردان سۋ اعىپ، نىساننىڭ كەي ايماقتارىن سۋ باستى.
وقيعانىڭ بەينەجازباسىن جولاۋشىلار الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالادى.
الماتى حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى بۇل دەرەككە قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى. اۋە ايلاعىنىڭ رەسمي جاۋابىنا سايكەس، نوسەر جاۋىن سالدارىنان ت1 جانە ت2 تەرمينالدارىنىڭ كەيبىر ايماقتارىندا شاتىردان سۋ كەتكەن.
- اتالعان جاعدايدىڭ سالدارى 30 مينۋت ىشىندە جەدەل تۇردە جويىلىپ، رەيستەردىڭ ورىندالۋ كەستەسىنە اسەر ەتكەن جوق. قازىرگى ۋاقىتتا اۋەجاي شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر. مۇنداي جاعدايلاردىڭ سەبەبىن انىقتاۋ جانە الداعى ۋاقىتتا بولدىرماۋ ماقساتىندا ينفراقۇرىلىمعا تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ ءتۇسىندىردى اۋەجايدان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى اۋەجايىندا اسفالت جابىنى جاڭارتىلىپ جاتقانىن جازعانبىز.