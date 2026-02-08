وسكەمەندىك ايەل الاياقتارعا اقشا اۋدارايىن دەپ جاتقان 79 داعى اجەنى توقتاتتى
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىنىڭ تۇرعىنى زەينەتكەردى الاياقتاردان قۇتقارىپ، ونىڭ 3 ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجاتىن ساقتاپ قالدى.
وقيعا قالانىڭ ساۋدا ورتالىقتارىنىڭ بىرىندە بولعان. انارا دوبروۆولسكايا جۇمىستان قايتار جولدا دۇكەنگە كىرىپ، تولەم تەرمينالىنىڭ جانىنداعى قارت ايەلدى كورەدى.
كوزىنە جاس الىپ، قاتتى قوبالجىپ تۇرعان زەينەتكەردىڭ اياعىنىڭ استىندا اقشا شاشىلىپ جاتقان. ول قولىندا قوماقتى سومانى ۇستاپ، تەلەفونمەن سويلەسىپ تۇردى.
- ايەل قارت كىسىدەن ءبارى دۇرىس پا دەپ سۇرايدى. بەلگىلى بولعانداي، زەينەتكەر «نەمەرەسىنە» ءىرى مولشەردە اقشا اۋدارىپ جاتقان ەكەن. اجەنىڭ ارەكەتى مەن تەلەفونداعى اڭگىمەسى ۇلكەن كۇمان تۋدىرعان. سول ساتتە انارا تۇتقانى الىپ، بىرنەشە سۇراق قويادى. ەر ادام ءوزىن كيريلل ەسىمدى نەمەرەسىمىن دەپ تانىستىرعانىمەن، زەينەتكەر نەمەرەسىنىڭ ەسىمى الەكساندر ەكەنىن ايتقان. بۇل قايشىلىق جەلىنىڭ ار جاعىندا الاياقتار تۇرعانىن راستاعان، - دەپ حابارلادى ش ق و پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن.
بايلانىس ءۇزىلىپ قالعانداي كەيىپ تانىتقان انارا قاريانى تەرمينالدان الىستاتىپ، پوليتسيا شاقىرتقان. كەيىنىرەك ول قاسكويلەردىڭ زەينەتكەرگە پسيحولوگيالىق تۇرعىدان قاتتى اسەر ەتكەنى سونشالىق، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىن كورگەندە اجەي ۇرەيلەنىپ كەتتى. سەبەبى وعان بۇل اڭگىمە تۋرالى ەشكىمگە ءتىس جارماۋ قاتاڭ ەسكەرتىلگەن ەكەن.
- كەيىن زەينەتكەر پوليتسەيلەرگە قوڭىراۋ شالعان ادام ءوزىن ۇ ق ك قىزمەتكەرىمىن دەپ تانىستىرىپ، شوتتاعى قاراجاتتى ۇرلاۋ ارەكەتى جاسالعانىن حابارلاعانىن ايتىپ بەرگەن. ول اجەنى جيناقتارىن تەز ارادا شەشىپ الىپ، «قاۋىپسىز شوتقا» اۋدارۋعا كوندىرگەن، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
شىعىس قازاقستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسشىلىعى انارا دوبروۆولسكاياعا بەلسەندى ازاماتتىق ۇستانىمى ءۇشىن العىس ءبىلدىردى.