    10:41, 12 - اقپان 2026 | GMT +5

    وسكەمەن مەن الماتى اراسىنداعى جولدا قالعان 200 گە جۋىق كولىكتى پوليتسيا الىپ ءجۇردى

    وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا، ناقتى ايتقاندا قاتتى جەل، كوكتايعاق جانە جولدىڭ دۇرىس كورىنبەۋىنە بايلانىستى 200 گە جۋىق كولىك جولدا قالعان.

    Жол полициясы
    Фото: Жетісу облыстық полиция департаменті

    پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى وسكەمەن-الماتى تاسجولىنداعى قاۋىپتى ۋچاسكەلەردە قالعان كولىكتەردى الىپ ءجۇردى. جالپى سانى 200 گە جۋىق اۆتوكولىك قاۋىپسىز جەرگە جەتكىزىلدى.

    — قوزعالىس بارلىق ساقتىق شارالارىن ساقتاي وتىرىپ، پاترۋلدىك ەكيپاجداردىڭ باقىلاۋىمەن ۇيىمداسقان كولوننالارمەن جۇرگىزىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا ءتارتىپ ساقشىلارى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەۋدى جالعاستىرۋدا. قوسىمشا جاساقتار جۇمىلدىرىلىپ، توتەنشە جاعدايلار قىزمەتتەرىمەن ءوزارا ءىس-قيمىل ورناتىلعان، - دەپ حابارلادى ش ق و پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن.

    وسى رەتتە، پوليتسەيلەر جۇرگىزۋشىلەردى اۋا رايى جاعدايىن ەسكەرۋگە، جىلدامدىق رەجيمىن ساقتاۋعا جانە مۇمكىندىگىنشە الىس ساپارلاردان باس تارتۋعا شاقىردى.

     

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
