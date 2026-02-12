وسكەمەن مەن الماتى اراسىنداعى جولدا قالعان 200 گە جۋىق كولىكتى پوليتسيا الىپ ءجۇردى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا، ناقتى ايتقاندا قاتتى جەل، كوكتايعاق جانە جولدىڭ دۇرىس كورىنبەۋىنە بايلانىستى 200 گە جۋىق كولىك جولدا قالعان.
پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى وسكەمەن-الماتى تاسجولىنداعى قاۋىپتى ۋچاسكەلەردە قالعان كولىكتەردى الىپ ءجۇردى. جالپى سانى 200 گە جۋىق اۆتوكولىك قاۋىپسىز جەرگە جەتكىزىلدى.
— قوزعالىس بارلىق ساقتىق شارالارىن ساقتاي وتىرىپ، پاترۋلدىك ەكيپاجداردىڭ باقىلاۋىمەن ۇيىمداسقان كولوننالارمەن جۇرگىزىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا ءتارتىپ ساقشىلارى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەۋدى جالعاستىرۋدا. قوسىمشا جاساقتار جۇمىلدىرىلىپ، توتەنشە جاعدايلار قىزمەتتەرىمەن ءوزارا ءىس-قيمىل ورناتىلعان، - دەپ حابارلادى ش ق و پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن.
وسى رەتتە، پوليتسەيلەر جۇرگىزۋشىلەردى اۋا رايى جاعدايىن ەسكەرۋگە، جىلدامدىق رەجيمىن ساقتاۋعا جانە مۇمكىندىگىنشە الىس ساپارلاردان باس تارتۋعا شاقىردى.