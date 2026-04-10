ورتالىق ازيا ەلدەرىنەن جاپپاي ءۇي الىپ جاتقان كىمدەر؟
استانا. قازاقپارات - ورتالىق ازيادا جىلجىمايتىن مۇلىك نارىعى قىزىپ تۇر. ايماق ەلدەرىندەگى تۇرعىن ۇيلەردى كىمدەر ساتىپ الىپ جاتىر؟ نارىقتاعى باستى ويىنشىلار كىمدەر؟
Ayvon.uz سايتىنىڭ جازۋىنشا، ورتالىق ازيا ەلدەرىنەن نەگىزىنەن رەسەي، تۇركيا، ب ا ءا جانە قىتاي ازاماتتارى جىلجىمايتىن مۇلىك ساتىپ الادى. 2025-جىلى ايماق ەلدەرىنە قۇيىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى ارتقان.
قازاقستان
ەلدە بۇرىنعىسىنشا الماتى مەن استانا ءىرى كاپيتال تارتاتىن ورتالىق ستاتۋسىن ءالى دە ساقتاپ وتىر. بۇل قالالاردان جىلجىمايتىن مۇلىك ساتىپ الۋشىلار رەسەي، تۇركيا جانە بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ ازاماتتارى. ولار نەگىزىنەن ءۇيدى برەندتىك رەزيدەنتسيالاردان (Ritz-Carlton، St. Regis) ساتىپ الادى. ينۆەستيتسيا كولەمى 19,1 پايىزعا ارتقان. جەكە ۇيلەرگە قىزىعۋشىلىق ازايىپ، ونىڭ ورنىنا 5 جۇلدىزدى سەرۆيسى بار تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىنە سۇرانىس وسكەن.
وزبەكستان
2025-جىلدىڭ ماۋسىمىندا ينۆەستيتسيا قۇيعاندارعا ەلدە تۇرۋعا رۇقسات بەرۋ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلعاننان كەيىن تاشكەنت ۇلكەن قۇرىلىس الاڭىنا اينالعان. وزبەكستانعا كەلىپ جاتقان شەتەلدىكتەردىڭ باسىم كوپشىلىگى رەسەي، تۇركيا، ب ا ءا جانە وڭتۇستىك كورەيا ازاماتتارى. تاشكەنتتە ۋاقىتشا تۇرۋعا رۇقسات الۋ 300 مىڭ ا ق ش دوللارىنان باستالادى. شەتەلدىكتەر «New Tashkent» اۋدانىنداعى جاڭا تۇرعىن ۇيلەردى بەلسەندى ساتىپ الىپ جاتىر.
قىرعىزستان
بىشكەك پەن ىستىقكول ماڭىنداعى جىلجىمايتىن مۇلىككە ينۆەستيتسيالار سالۋ وتە قارقىندى ءجۇرىپ جاتىر. قىرعىزستان نەگىزىنەن قىتاي قارجىسىنا يەك ارتىپ وتىر. قىتايدان كەلگەن تىكەلەي ينۆەستيتسيا كولەمى 166 ميلليون دوللاردان اسىپ، بيزنەس ساناتىنداعى تۇرعىن ۇيلەرگە سۇرانىستى ارتتىرعان. قىتايدان كەيىن ەلگە كەلىپ جاتقان شەتەلدىكتەر ۇشتىگىن رەسەي مەن تۇركيا تۇيىندەپ تۇر.
تاجىكستان
تاجىكستاندا ت م د ەلدەرىنەن كەلەتىن شەتەلدىك كاپيتال اعىنى %35 عا وسكەن. نەگىزگى قىزىعۋشىلىق - ونەركاسىپتىك جانە ەليتالىق تۇرعىن ايماقتارعا باعىتتالعان.