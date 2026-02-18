ورتالىق ازيا ەلدەرى جەر دەگراداتسياسىنا قارسى بىرلەسكەن شارالاردى تالقىلايدى
استانا. KAZINFORM - بيىل 22-24-ءساۋىر ارالىعىندا استانا قالاسىندا ورتالىق ازيا ەلدەرى مەن باسقا مەملەكەتتەردى كليماتتىڭ وزگەرۋى، سۋ رەسۋرستارىنىڭ توزۋى، تابيعي رەسۋرستاردى تۇراقتى باسقارۋ جانە باسقا دا وزەكتى ەكولوگيالىق ماسەلەلەردى شەشۋ ءۇشىن بىرىكتىرۋگە باعىتتالعان وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميت (RES 2026) - حالىقارالىق ءىس-شاراسى وتەدى.
بۇل تۋرالى ا ش م ءمالىم ەتتى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ RES 2026-نى ب ۇ ۇ- مەن ارىپتەستىك اياسىندا وتكىزۋ باستاماسىن 2023-جىلى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 78-سەسسياسىندا جاريالاعان بولاتىن.
سامميتكە مەملەكەتتەر، حالىقارالىق ۇيىمدار، بيزنەس جانە عىلىم وكىلدەرىنەن تۇراتىن 1500 دەلەگاتتىڭ قاتىسۋى كۇتىلەدى.
وندا كليماتقا بەيىمدەلگەن جەر پايدالانۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى.
ورتالىق ازيا ەلدەرىندە جەردىڭ قۇنسىزدانۋى ەڭ وزەكتى ەكولوگيالىق قاۋىپتەردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى.
وسىعان بايلانىستى قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى «جاسىل دامۋ» ا ق جانە «جەرلەرگە زەرتتەپ-قاراۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ مەملەكەتتىك ينستيتۋتىمەن» بىرلەسىپ، جەردىڭ دەگراداتسياسىنا قارسى كۇرەس، توپىراقتى قالپىنا كەلتىرۋ جانە كومىرتەكتى اۋىل شارۋاشىلىعىن دامىتۋ سالالارىندا ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ ىنتىماقتاستىعىن نىعايتۋعا ارنالعان ارنايى پانەلدىك سەسسيا وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
- ورتاق تاجىريبە الماسۋ جەر رەسۋرستارىن باسقارۋدا ءبىرىڭعاي تاسىلدەردى قالىپتاستىرۋعا، ۇزدىك تاجىريبەلەردى تاراتۋعا جانە قازاقستاننىڭ كليماتتىق تۇراقتىلىق سالاسىنداعى وڭىرلىك ورتالىق رەتىندەگى ءرولىن كۇشەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سامميت اياسىندا ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارىنىڭ جەردىڭ دەگراداتسياسىنا قارسى ءىس-قيمىل، توپىراقتى قالپىنا كەلتىرۋ جانە كومىرتەكتى اۋىل شارۋاشىلىعىن دامىتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا بىرلەسكەن مالىمدەمەسىن قابىلداۋ كوزدەلىپ وتىر.
ق ر اشم جەر رەسۋرستارىن باسقارۋ كوميتەتى بىرلەسكەن مالىمدەمە جوباسىن ازىرلەدى، ول جاقىن ۋاقىتتا ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ قاراۋىنا جولداناتىن بولادى.
قۇجات وڭىرلىك ۇيلەستىرۋ مەن بىرلەسكەن باستامالاردى ىسكە اسىرۋدىڭ نەگىزىنە اينالادى دەپ كۇتىلەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا ەكولوگيا سالاسىنداعى جاڭا ستاندارتتار بەكىتىلدى.