ورتالىق ازيا ەلدەرى «جاسىل مەكتەپ» پلاتفورماسىن ىسكە قوسۋدى تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - استانادا 22-24-ءساۋىر ارالىعىندا وتەتىن 2026-جىلعى وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميت (RES 2026) قارساڭىندا ەلوردادا ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ بەيىندى مينيسترلىكتەرى وكىلدەرىنىڭ، حالىقارالىق ۇيىمدار مەن ساراپشىلاردىڭ قاتىسۋىمەن جوعارى دەڭگەيدەگى دايىندىق كەڭەسى ءوتتى.
ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ اقپاراتىنا سايكەس، كەڭەستىڭ باستى تاقىرىبى «جاسىل مەكتەپ» وڭىرلىك پلاتفورماسىن - قازاقستان ۇكىمەتى مەن يۋنيسەف قولداۋىمەن جۇمىس ىستەيتىن جانە وڭىرلىك دەڭگەيدە ۇيلەستىرىلەتىن باستامانى تالقىلاۋ بولدى. ول ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ ەكولوگيالىق تۇراقتى ءبىلىم بەرۋ جۇيەلەرىنە كوشۋىن قولداۋعا ارنالعان. پلاتفورما كليماتتىق ءبىلىم بەرۋدى ىلگەرىلەتۋ، كليماتقا ءتوزىمدى مەكتەپ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ، جاستاردىڭ باستامالارىن قولداۋ جانە ءبىلىم بەرۋ سەكتورىندا باسقارۋ جانە قارجىلاندىرۋ جۇيەلەرىن نىعايتۋ ءۇشىن ۇكىمەتتەردى، دامۋ سەرىكتەستەرىن جانە حالىقارالىق قارجى ينستيتۋتتارىن بىرىكتىرەدى.
پلاتفورما RES 2026 بارىسىندا بەكىتىلەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر جانە ءبىلىم الماسۋدى ۇلتتىق ساياساتتارمەن جانە ينۆەستيتسيالىق شەشىمدەرمەن، سونىڭ ىشىندە ۇلتتىق دەڭگەيدە ايقىندالاتىن سالىمدار (ونۋۆ) 3.0. شەڭبەرىندە ەلدەردىڭ مىندەتتەمەلەرىن ىسكە اسىرۋمەن بايلانىستىراتىن وڭىرلىك ىنتىماقتاستىقتىڭ ەرىكتى تەتىگى بولادى.
كەڭەسكە قاتىسۋشىلار ءبىلىم بەرۋدىڭ ايماق الدىندا تۇرعان كليماتتىق سىن-قاتەرلەرگە نەگىزگى جاۋاپتاردىڭ ءبىرى رەتىندەگى ءرولىن تالقىلادى.
كەڭەستە ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆ قۇتتىقتاۋ ءسوز سويلەپ، قازاقستان كليماتتىق جانە ەكولوگيالىق كۇن ءتارتىبىن دايەكتى تۇردە ىلگەرىلەتىپ كەلە جاتقانىن جانە وڭىرلىك شەشىمدەردى ىسكە قوسۋ الاڭىنا اينالۋعا دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستان ءبىلىم بەرۋدى تۇراقتى دامۋ مەن ۇزاق مەرزىمدى كليماتتىق شەشىمدەردىڭ نەگىزگى ەلەمەنتى رەتىندە قاراستىرادى. ءبىز RES 2026-دا «جاسىل مەكتەپ» وڭىرلىك پلاتفورماسىن قابىلداۋعا جانە ونىڭ بۇكىل ءوڭىردىڭ مۇددەسى ءۇشىن دامۋىنا جاردەمدەسۋگە دايىنبىز، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيستر.
يۋنيسەفتىڭ قازاقستانداعى وكىلى دوكتور راشەد مۇستافا سارۆار قازاقستان ب ۇ ۇ ر ك ي ك شەڭبەرىندە ۇسىنىلعان ونۋۆ 3.0 گە كليماتتىق ءبىلىم بەرۋ جانە جاستاردىڭ قاتىسۋى ماسەلەلەرىن ەنگىزگەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل قازاقستاننىڭ كليماتتىق ساياساتى بولاشاق ۇرپاققا باعىتتالعانىن كورسەتەدى. «جاسىل مەكتەپ» ايماقتىق پلاتفورماسى بۇل مىندەتتەمەلەردى مەكتەپتەر مەن بالالاردىڭ ومىرىندەگى ناقتى وزگەرىستەرگە اينالدىرۋعا كومەكتەسەدى، - دەدى ول.
ق ر وقۋ اعارتۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى مايرا مەلدەبەكوۆا ءوڭىردىڭ ءبىلىم بەرۋ جۇيەلەرى ءۇشىن باستامانىڭ ماڭىزدىلىعى تۋرالى ايتتى.
- «جاسىل مەكتەپ» وڭىرلىك پلاتفورماسى مەكتەپتەردى ينفراقۇرىلىمنان باستاپ ءبىلىم بەرۋ مازمۇنىنا دەيىن جۇيەلى تۇردە جاڭارتۋ ءۇشىن مۇمكىندىكتەر جاسايدى. ءبىز ءۇشىن بالالاردىڭ قاۋىپسىز، سالاۋاتتى ورتادا وقۋى جانە وزگەرمەلى كليماتتا ءومىر ءسۇرۋ جانە جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن قاجەتتى ءبىلىم مەن داعدىلاردى الۋى ماڭىزدى، - دەدى ول.
دايىندىق كەڭەسىنە قازاقستان، قىرعىزستان، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان جانە وزبەكستان ەكولوگيا جانە ءبىلىم مينيسترلىكتەرىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى. قاتىسۋشىلار «جاسىل» مەكتەپتەر مەن كليماتتىق ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ۇلتتىق باسىمدىقتار مەن تابىستى تاجىريبەلەردى ۇسىندى، سونداي-اق حالىقارالىق ۇيىمدارمەن جانە كوپجاقتى دامۋ بانكتەرىمەن ارىپتەستىكتى قوسا العاندا، ىنتىماقتاستىق پەن قارجىلاندىرۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى. سوڭىندا قاتىسۋشىلار RES 2026 وتكىزۋ الاڭىنا جانە تۇراقتى دامۋ، جاسىل ەنەرگەتيكا جانە كليماتتىق تۇراقتى ينفراقۇرىلىم سالاسىنداعى شەشىمدەر مەن تەحنولوگيالار ۇسىنىلاتىن بولاشاق كورمە ايماعىنا باردى.
دايىندىق كەڭەسىنىڭ ناتيجەلەرى RES 2026 قورىتىندى كۇن ءتارتىبىن جانە ءبىلىم بەرۋ جۇيەلەرىن نىعايتۋعا جانە كليماتتىڭ وزگەرۋى جاعدايىندا بالالاردىڭ بولاشاعىن قورعاۋعا باعىتتالعان ودان ءارى شەشىمدەردى قالىپتاستىرۋ كەزىندە پايدالانىلاتىن بولادى.
وسىدان بۇرىن قازاقستاندا وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميت وتەتىن كۇن بەلگىلەنگەنىن جازعانبىز.