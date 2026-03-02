ق ز
    14:10, 02 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    پورتۋگاليالىق ءانشى لارا الەيشو قازاقشا ءانىن جارىققا شىعاردى

    استانا. قازاقپارات - الەۋمەتتىك جەلىدە كوپشىلىككە «پورتۋگاليالىق قازاق قىزى» رەتىندە تانىلعان لارا الەيشو قازاق تىلىندەگى «تولقىدى تەڭىز» اتتى اۆتورلىق ءانىن جارىققا شىعاردى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.

    Лара Алейшо
    Фото: turkystan.kz

    بۇعان دەيىن ول ءتۇرلى انگە كاۆەر نۇسقا ۇسىنىپ كەلگەن بولاتىن.

    ايتا كەتەىك، ونەر يەسى الداعى ۋاقىتتا قازاقستانعا كەلىپ، كوكشەتاۋ قالاسىندا كونسەرت وتكىزبەك. بۇل تۋرالى ول YouTube جەلىسىندەگى «العا قازاقستان» ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
