ورازا كەزىندە تىرناق بوياپ، كىرپىك جابىستىرۋعا بولا ما؟ يمام ناقتى جاۋاپ بەردى
استانا. قازاقپارات – رامازان ايىندا ورازا ۇستاعاندار «تىرناق بوياپ، كىرپىك جابىستىرۋ ورازانى بۇزا ما؟» دەيتىن ساۋالعا باس قاتىرادى. اسىرەسە، وسى ماسەلە سۇلۋلىق قىزمەتتەرىن پايدالاناتىن قىز-كەلىنشەكتەر ءۇشىن وزەكتى.
شاريعات تالاپتارىنا سايكەس، مۇنداي ارەكەت ورازانى بۇزاتىن امالعا جاتپايدى. ويتكەنى بۇل ءىشىپ-جەۋ ەمەس، اعزاعا قورەك نە سۇيىقتىق تۇسپەيتىنى تاعى بار. وسى ساۋالعا قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى جامبىل وبلىسى بويىنشا باس يمامى اسقار زاكىرجان ۇلى تۇسىندىرمە بەردى. يمامنىڭ ايتۋىنشا، بويانۋ، كىرپىك جاپسىرۋ نەمەسە تىرناق بوياتۋ ورازا ۇستاۋعا كەدەرگى كەلتىرمەيدى.
جالپى، بويانۋ، كىرپىك جاپسىرۋ ياكي تىرناق بوياتۋ ورازا ۇستاۋعا كەدەرگى كەلتىرمەيدى. ءىشىپ-جەۋ، تاماقتانۋ نەمەسە جىنىستىق قاتىناسقا ءتۇسۋ سياقتى امالدار ورازانى بۇزادى. وسىلاردان تىيىلسا بولعانى. بۇل ايتىلعاندار ورازانىڭ ۇستاۋعا نەمەسە ونىڭ قابىل بولۋىنا كەدەرگى كەلتىرەتىن فاكتىگە جاتپايدى. ورازا ۇستاۋ ءۇشىن دارەتتىڭ بولۋى دا شارت ەمەس. ءبىراق ادەپ بويىنشا دارەت الىپ جۇرگەنىڭىز - نۇر ۇستىنە نۇر، - دەدى يمام.
ايتا كەتۋ كەرەك، ورازانىڭ نەگىزگى ماقساتى - تەك اشىعۋ ەمەس، رۋحاني تازارۋ. سوندىقتان مۇسىلمان بالاسى نيەتىنىڭ دۇرىسىنا، سابىر مەن تاقۋالىققا باسىمدىق بەرگەنى ابزال.