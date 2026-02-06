ورالدا قالاعا كىرىپ كەتكەن ەلىك بەينەجازباعا ءتۇسىپ قالدى
ورال. KAZINFORM - ورال قالاسىندا ەلىكتىڭ جول بويىمەن شاۋىپ كەلە جاتقانى جونىندە الەۋمەتتىك جەلىدە بەينەجازبا جاريالاندى.
ب ق و ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى اۋماقتىق ينسپەكتسياسىنىڭ باسشىسى نۇرلان راحىمجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، وقيعا 5-اقپان كۇنى بولعان.
ورال ورمان جانە جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ جونىندەگى كوممۋنالدىق مەملەكەتتىك مەكەمەسىنە جەلايەۆ تراسساسى بويىنداعى «بۇركىت» جانار-جاعار ماي ستانسياسى ماڭىنداعى قورشاۋ تورىنا ەلىكتىڭ قىستىرىلىپ قالعانى جونىندە حابار تۇسكەن.
- ورمانشىلار كەلگەنگە دەيىن جانار-جاعار ماي ستانسياسى قىزمەتكەرلەرى ەلىكتى بوساتقان. سودان كەيىن ورمان شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرى جانۋاردى ورمانعا دەيىن شىعارىپ سالدى. ەلىكتىڭ قالاعا كىرۋىنىڭ ناقتى سەبەبىن ايتۋ قيىن. بۇرالقى يتتەردەن قاشۋى مۇمكىن، قالىڭ قارعا بايلانىستى دا وسىنداي جاعدايعا تاپ بولۋى ىقتيمال. قالا اۋماعىندا جابايى جانۋاردى كورگەن تۇرعىندار اتالمىش مەكەمەگە، وبلىستىق تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعات پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسىنا جانە ب ق و ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى اۋماقتىق ينسپەكتسياسىنا حابارلاسا الادى، - دەدى ن. راحىمجانوۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن باتىس قازاقستاندا كيىك اۋلانعانىن جازعان ەدىك.