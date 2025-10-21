وقۋشىلارعا تەلەفون قولدانۋعا تىيىم سالىنا ما؟
استانا. قازاقپارات - Threads جەلىسىندە مەكتەپتەردە تەلەفون قولدانۋعا تىيىم سالۋ كەرەك پە دەگەن تاقىرىپ توڭىرەگىندە قىزۋ پىكىرتالاس ءوربىدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
بۇعان ءبىر مۇعالىمنىڭ «وقۋشىلار ءۇي تاپسىرماسىن وزدىگىنەن ورىنداماي كەتتى» دەگەن شاعىمى سەبەپ.
بالالار ChatGPT- تەن كوشىرىپ جازادى. بارلىعىنىڭ جۇمىسى ءمىنسىز! جاساندى ينتەللەكت ماتەماتيكا ەسەپتەرىن شىعارىپ، تاريحتان ەسسە جازىپ، بارلىق سۇراققا جاۋاپ بەرەدى. ال بالالار ويلانۋدى قويدى. ءبىز تۇتاس ءبىر بۋىندى جوعالتىپ جاتىرمىز، - دەپ جازدى ۇستاز.
ونىڭ پىكىرىنشە، جاعداي ۋشىعىپ كەتپەي تۇرىپ، مەكتەپتەردە تەلەفون قولدانۋعا زاڭ جۇزىندە شەكتەۋ قويۋ قاجەت.
الايدا كوپشىلىك بۇل ۇسىنىسپەن كەلىسپەدى. كەي قولدانۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ماسەلە تەلەفوندا ەمەس، وقىتۋ جۇيەسىندە.
ۋاقىت وزگەردى، ال مەكتەپ سول قالپىندا قالدى. ءۇي تاپسىرماسىن تەوريا تۇرىندە بەرىپ، ال تاجىريبەنى ساباق ۇستىندە جاساۋ كەرەك. ءتىپتى ءۇي تاپسىرماسىن مۇلدە الىپ تاستاپ، وقۋ ۋاقىتىن ۇزارتقان دۇرىس، - دەپ جازدى پىكىر قالدىرۋشىلاردىڭ ءبىرى.
كەي اتا-انالار دا ءوز تاجىريبەلەرىن ءبولىستى. ءبىر انا قىزىنا اعىلشىن ءتىلى پانىنەن كوميكس جاساۋعا ChatGPT كومەكتەسكەنىن ايتتى:
ChatGPT كەيىپكەرلەردى ويلاپ تاۋىپ، سيۋجەت قۇرىپ، سۋرەتتەردى ىرىكتەپ بەردى. بارلىعى ءبىر جارىم ساعاتتا دايىن بولدى. ال ونسىز ءبىر كۇن ۋاقىتىمىز كەتەتىن ەدى!
ال كەي قولدانۋشىلار مۇعالىمدەردىڭ وزدەرى دە جاساندى ينتەللەكتتى جيى قولداناتىنىن ايتىپ، ەكىجۇزدىلىك بار ەكەنىن جەتكىزدى:
ءار ەكىنشى مۇعالىم لەكسياسىن ChatGPT ارقىلى جازىپ الادى. سوسىن ءماتىندى جىبەرىپ، ءوزى تەلەفون شۇقىلاپ وتىرادى. بالالاردى عانا كىنالاۋ دۇرىس ەمەس.
ءبىراق پىكىرتالاسقا قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىر بولىگى تىيىم سالۋدىڭ ورنىنا جاساندى ينتەللەكتتى وقۋ پروتسەسىنە ينتەگراتسيالاۋدى ۇسىندى:
بالالاردى ChatGPT- ءتى دۇرىس قولدانۋعا ۇيرەتۋ كەرەك. تاپسىرمالاردى كۇردەلەندىرىپ، ولاردى تالداۋعا، سۇراق قويۋعا جانە سىني ويلاۋعا باعىتتاۋ قاجەت.
كەي ساراپشىلاردىڭ ويىنشا، ماسەلە تەك وقۋشىلاردا ەمەس - اتا-انالار مەن مۇعالىمدەر دە جاۋاپتى. كوپ اتا-انا بالاسىنىڭ مەكتەپ ومىرىنە ارالاسپايدى، ال كەيبىر مۇعالىمدەر وقۋ باعدارلاماسىنىڭ شامادان تىس اۋىر ەكەنىن مويىندايدى.
كەي ۇستازدار دا وسى پىكىردى قولداپ وتىر: گيمنازيالار مەن ليتسەيلەردە وقۋ باعدارلاماسى شامادان تىس جۇكتەلگەن، ال قوسىمشا رەپەتيتورسىز ءبىلىم الۋدىڭ ءوزى قيىن بولىپ بارادى.
سوندىقتان دا ماسەلە تەك «تەلەفوندى تىيىم سالۋ نەمەسە رۇقسات ەتۋ» دەڭگەيىندە ەمەس - بۇل ءبىلىم بەرۋدىڭ بولاشاعى تۋرالى پىكىرتالاس. تەحنولوگيا ءومىردىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالعان زاماندا مەكتەپتەر ءالى دە وتكەن عاسىردىڭ ەرەجەسىمەن ءومىر ءسۇرىپ كەلەدى.
ايتا كەتسەك، جۋىردا ءماجىلىس دەپۋتاتى ەلنۇر بەيسەنبايەۆ تا وسىعان ۇقساس پىكىر ءبىلدىرىپ، مەكتەپتەردە تەلەفون قولدانۋعا شەكتەۋ قويۋدى ۇسىنعان ەدى.
بۇل - بالالار اراسىنداعى دوستىقتى نىعايتىپ، ولاردىڭ تىكەلەي قارىم-قاتىناس جاساۋ قابىلەتىن دامىتۋ ءۇشىن قاجەت، - دەگەن دەپۋتات وقۋشىلاردىڭ كوپشىلىگى ۆيرتۋالدى الەمگە «جابىلىپ»، ءتىپتى كەيدە سىنىپتاستارىن دا تانىماي قالاتىنىن اتاپ ءوتتى.