وقۋشى 1300 جىل بۇرىنعى قىلىشتى تاۋىپ العان
استانا. KAZINFORM - نورۆەگيادا مەكتەپ ەكسكۋرسياسى كەزىندە سيرەك كەزدەسەتىن تاريحي ولجا تابىلدى. Ancient Origins باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، وقۋشى ەجەلگى ۆيكينگ داۋىرىنە جاتاتىن قىلىشتى بايقاپ قالعان.
جاس ءوسپىرىم حەنريك رەفسنەس مورتۆەدت سىنىپتاستارىمەن بىرگە براندبۋ ايماعىنداعى جىرتىلعان ەگىستىك القابىن ارالاپ جۇرگەن كەزدە جەردەن شىعىپ تۇرعان ەرەكشە زاتتى كورەدى. كەيىن ونىڭ سيرەك كەزدەسەتىن ءبىر ءجۇزدى ۆيكينگ قىلىشى ەكەنى انىقتالعان.
مۇعالىمدەر مەن وقۋشىلار بىردەن ارحەولوگتارعا حابار بەرگەن. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ارتەفاكت ۆيكينگتەر ءداۋىرىنىڭ باستاپقى كەزەڭىنە جاتادى جانە ونىڭ جاسى - شامامەن 1300 جىل.
ارحەولوگتار قىلىشتىڭ وتە جاقسى ساقتالعانىن اتاپ ءوتتى. قازىر تاريحي جادىگەر تولىق زەرتتەۋ جۇرگىزۋ ءۇشىن Cultural History Museum of Oslo مۋزەيىنە تاپسىرىلعان.
ماماندار وقۋشى مەن ۇستازدارعا العىس ايتىپ، مۇنداي ولجالاردى ۋاقىتىندا كاسىبي ماماندارعا بەرۋ تاريحي مۇرانى ساقتاپ قالۋدا اسا ماڭىزدى ەكەنىن جەتكىزدى.