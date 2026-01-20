ونەرىمىز بەن مادەنيەتىمىزدى وركەندەتۋ ءۇشىن ءالى كوپ جۇمىس ىستەلۋگە ءتيىس - پرەزيدەنت
قىزىلوردا. KAZINFORM - بۇكىلالەمدىك مۇرالار كوميتەتىنىڭ كەزەكتى وتىرىسىندا «ماڭعىستاۋدىڭ جەراستى مەشىتتەرىن» ۇيىم تىزىمىنە قوسۋ ماسەلەسى قارالادى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- بۇعان دەيىن ۇلتتىق قۇرىلتايدا ەلىمىزدىڭ رۋحاني-مادەني مۇراسىن الەمگە تانىتۋ تۋرالى باستامالار كوتەرىلدى. سوعان سايكەس جوسپارلى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. مىسالى 14 -جىلدا العاش رەت اسا قۇندى «حاندار شەجىرەسى» قولجازباسىن يۋنەسكونىڭ «الەم جادى» دەرەكتى مۇرالار تىزىمىنە ەنگىزدىك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، بيىل جازدا كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پۋسان قالاسىندا بۇكىلالەمدىك مۇرالار كوميتەتىنىڭ كەزەكتى وتىرىسى وتەدى. سول كەزدە «ماڭعىستاۋدىڭ جەراستى مەشىتتەرىن» ۇيىم تىزىمىنە قوسۋ ماسەلەسى قارالادى.
- قازىر قازاقستان ماتەريالدىق ەمەس مادەني مۇرالار تىزىمىنە ءوز نىساندارىن بەلسەندى تۇردە ەنگىزىپ جاتقان 25 ەلدىڭ قاتارىنا كىرەدى. ءبىراق مۇنىمەن توقتاپ قالۋعا بولمايدى. ءتول تاريحىمىزدى زەردەلەۋ، ونەرىمىز بەن مادەنيەتىمىزدى وركەندەتۋ ءۇشىن ءالى كوپ جۇمىس ىستەلۋگە ءتيىس. بۇل شارالار الداعى ۋاقىتتا دا جالعاسا بەرەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت مامىر ايىندا التىن وردا تاريحىنا ارنالعان حالىقارالىق سيمپوزيۋم باستالاتىنى تۋرالى ايتتى.