گونكونگتاعى تۇرعىن ءۇي كەشەنىندەگى ورتتەن قازا تاپقاندار سانى 100 جۋىقتادى
استانا. KAZINFORM - الاپات ءورت سالدارىنان گونكونگتاعى تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە قازا تاپقاندار سانى 94 كە جەتتى دەپ حابارلادى، شينحۋا اگەنتتىگى.
ءورت ءسوندىرۋ قىزمەتتىڭ مالىمەتىنشە، كوپشىلىك مايىتتەر ءورت اسا قاتتى بولعان جەتى عيماراتتىڭ ەكەۋىنەن تابىلعان. زارداپ شەككەندەردىڭ سانى دا ارتتى جانە 155 ادامعا جەتتى. بۇعان دەيىن شامامەن 100 ادامنىڭ زارداپ شەككەنى حابارلانعان ەدى.
جاراقات العاندار اراسىندا 11 ءورت ءسوندىرۋشى دە بار.
ەسكە سالا كەتسەك، 26-قاراشا كۇنى قىتايدىڭ گونكونگ ارنايى اكىمشىلىك ايماعىندا تايپوۋ اۋدانىنداعى تۇرعىن ءۇي الابىندا ءورت بولعانىن جازدىق. ارتىنشا تۇرعىن ءۇي كەشەنىندەگى ءورت باسقا عيماراتتارعا تارادى.
سونداي-اق تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە بولعان ورتتەن كەم دەگەندە 36 ادام قازا تاۋىپ، 270 تەن استام ادام حابار-وشارسىز كەتكەنىن جازدىق.
اتالعان وقيعا بويىنشا ءۇش قۇرىلىسشى قاماۋعا الىندى. اپاتتى ءورتتىڭ سەبەبى رەتىندە بامبۋكتان جاسالعان قۇرىلىسقا تاستالعان تەمەكىدەن بولۋى مۇمكىن دەگەن بولجام جاسالدى.