گونكونگتاعى ءىرى ءورتتىڭ سەبەپتەرى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - وتكەن جىلدىڭ قاراشا ايىندا 168 ادامنىڭ ءومىرىن قيعان گونكونگتاعى Wang Fuk Court تۇرعىن ءۇي كەشەنىندەگى ءىرى ءورتتىڭ سەبەپتەرىن تەرگەۋ ادام فاكتورىنىڭ اسەرىنەن ەكەنىن كورسەتتى.
بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى South China Morning Post باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
تاۋەلسىز تەرگەۋ كوميتەتىنىڭ تىڭداۋى بارىسىندا ISS EastPoint باسقارۋشى كومپانياسىنىڭ وكىلى ءورت دابىلى جۇيەسىنىڭ وشىرىلگەنىن جانە ەۆاكۋاتسيا جولدارىنداعى وتقا ءتوزىمدى تەرەزەلەردىڭ الىنىپ تاستالعانىن مويىندادى.
باس زاڭ كەڭەسشىسى ۆيكتور دوۋز بۇل زاڭ بۇزۋلاردى، سونداي-اق نىساندا قىزمەتكەرلەردىڭ تەمەكى شەگۋىن ءورتتىڭ جىلدام تارالۋىنا اكەلگەن نەگىزگى سەبەپتەر رەتىندە باعالادى. بۇل وقيعا 1948-جىلدان بەرگى گونكونگتاعى ەڭ قاسىرەتتى ءورت رەتىندە تىركەلدى.
باسقارۋشى ۇيىم قىزمەتكەرى سوتتا ءورت قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ جانە تاۋەكەلدەردى جەدەل جويۋ بويىنشا كەلىسىمشارتتىق مىندەتتەمەلەردىڭ ورىندالماعانىن راستادى. الايدا اتالعان اۋىر ايىپتاۋلارعا قاراماستان، ISS EastPoint كومپانياسىنىڭ جوعارى باسشىلىعى ازىرگە بۇل ءىس بويىنشا رەسمي تۇسىنىكتەمە بەرمەگەن.
Wang Fuk Court تۇرعىن ءۇي كەشەنىندەگى ورتكە قاتىستى اشىق تىڭداۋلاردىڭ ەكىنشى كەزەڭى 8- ساۋىرگە جوسپارلانعان. بۇل وتىرىس 19-ناۋرىزدا باستالعان رەسمي تەرگەۋ پروتسەسىنىڭ جالعاسى بولماق.
بۇعان دەيىن گونكونگتا ءىرى ورتتەن كەيىن ابايسىزدا ادام ولىمىنە اكەلدى دەگەن كۇدىكپەن 13 ادامنىڭ ۇستالعانى حابارلانعان ەدى.