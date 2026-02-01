گونكونگتا 330 مىڭ دوللارلىق توناۋ ءىسى بويىنشا التى ادام قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - گونكونگ پوليتسياسى سەنبى كۇنى شياڭ ۆان اۋدانىندا بولعان توناۋ وقيعاسى بويىنشا التى ادامنىڭ ۇستالعانىن حابارلادى. اتالعان قىلمىس بارىسىندا 51 ميلليون يەن كولەمىندە قولما- قول اقشا (شامامەن 330 مىڭ ا ق ش دوللارى) ۇرلانعان، دەپ جازادى Xinhua اگەنتتىگى.
قاماۋعا الىنعاندار - بەس ەر ادام مەن ءبىر ايەل. ولاردىڭ بارلىعى توناۋ قىلمىسىن جاسادى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن. پوليتسيا قوسىمشا تۇتقىنداۋلار بولۋى مۇمكىن ەكەنىن جوققا شىعارمايدى.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ مالىمەتىنشە، جۇما كۇنى تاڭەرتەڭ جاپوندىق باعالى مەتالدارمەن ساۋدا جاسايتىن كومپانيانىڭ ەكى قىزمەتكەرى شاڭ- ۆانداعى دەس- ۆيە- روۋد- سەنترال كوشەسىندە ۆاليۋتا ايىرباستاۋ ءۇشىن 190 ميلليون يەن الىپ جۇرگەن. سول ساتتە ەكى ەر ادام ولاردىڭ قولىنداعى ىشىندە 51 ميلليون يەن بولعان ريۋكزاكتى جۇلىپ الىپ، اۆتوكولىككە ءمىنىپ، وقيعا ورنىنان قاشىپ كەتكەن.
التى ساعاتتان كەيىن گونكونگتىڭ حالىقارالىق اۋەجايىندا توناۋعا قاتىسى بار دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن ەكى ادام - جاپونيا ازاماتتارى جانە ولاردىڭ سىبايلاسى ۇستالدى. ولاردىڭ جانىنان ۇرلانعان اقشانىڭ 4,6 ميلليون يەنى تابىلعان. كەيىنىرەك كريپتوۆاليۋتا بيرجاسىندا جۇمىس ىستەيتىن تاعى ەكى ەر ادام قاماۋعا الىندى. ولار ۇرلانعان قاراجاتتى قولما- قول اقشاعا اينالدىرۋعا كومەكتەستى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن.
بۇعان دەيىن توكيونىڭ ورتالىعىندا دا اتىشۋلى توناۋ وقيعاسى بولعانى حابارلانعان ەدى. ول كەزدە قىلمىسكەرلەر ىشىندە 420 ميلليون يەن (شامامەن 2,7 ميلليون ا ق ش دوللارى) بار چەموداندارمەن قاشىپ كەتكەن. زارداپ شەككەندەر بۇل اقشانى حانەدا اۋەجايىنان گونكونگقا جەتكىزىپ، يەندى گونكونگ دوللارىنا ايىرباستاۋدى جوسپارلاعاندارىن ايتقان.