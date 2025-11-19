گونكونگ تۇماۋى: ءدارىحانالاردا ۆيرۋسقا قارسى پرەپاراتتار تاپشىلىعى بار
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ماۋسىمدىق تۇماۋدىڭ اسقىنعان ءتۇرى تاراپ، اسىرەسە بالالار اراسىندا اۋرۋشاڭدىق ءوسىپ وتىر.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى جاعدايعا بايلانىستى ارنايى بريفينگ وتكىزىپ، ەل اراسىندا «گونكونگ تۇماۋى» دەپ اتالىپ كەتكەن ۆيرۋسقا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى، دەپ مالىمدەدى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «جاڭا ۋاقىت» باعدارلاماسى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، بۇل - قالىپتى تۇماۋدىڭ اسقىنعان ءتۇرى، ال ەل بويىنشا اتالعان ۆيرۋستى جۇقتىرعاندار سانى كوپ ەمەس. سوڭعى جەتى كۇندە ەلدە تۇماۋدىڭ اۋىر ءتۇرىن جۇقتىرعاندار سانى 200 مىڭعا جۋىقتاعان.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، گونكونگ ۆيرۋسىنىڭ ەرەكشەلىگى - دەنە قىزۋى كۇرت كوتەرىلىپ، اپتالاپ تۇسپەي قويادى، قۇرعاق جوتەل، تاماقتىڭ اۋىرۋى، اياق-قولدىڭ سىرقىراۋى، تەرشەڭدىكتىڭ باسىلماۋى، سونداي-اق باستىڭ قاتتى اۋرۋى. اۋرۋحانالارعا ءدال وسىنداي بەلگىلەرمەن كەلىپ جاتقان بالالار سانى كۇرت ارتقان. ءبىرقاتار مەديتسينالىق ۇيىمداردا ورىن تاپشىلىعى سەزىلۋدە.
قازىر ۆيرۋسقا قارسى ءدارى رەتىندە دارىگەرلەر فلۋكاپ جانە فلۋۆير پرەپاراتتارىن ۇسىنىپ وتىر. الايدا ولاردى تابۋ قيىنعا سوعادى. تۇرعىنداردىڭ ايتۋىنشا، كوپتەگەن كۇندىز-ءتۇنى جۇمىس ىستەيتىن ءدارىحانالاردا بۇل دارىلەر جوق.
الماتى تۇرعىنى نازىم قورعانوۆا ءدارىنى تابا الماعاننان كەيىن، باسقا قالاداعى ءدارىحانالارعا حابارلاسۋعا ءماجبۇر بولعانىن ايتتى.
- استاناداعى بارلىق تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن ءدارىحانالارعا حابارلاستىم، ەش جەردە جوق. سوسىن پاۆلودارداعى بەس ءدارىحاناعا قوڭىراۋ شالدىم. سولاردىڭ بىرىنەن عانا ەكى قاپتاماسىن ارەڭ تاپتىم. پەدياتر العاشقى ەكى كۇندە بەرسە، جاقسى اسەر ەتەدى دەدى. شىنىمەن، كەلەسى كۇنى قىزۋى كوتەرىلگەن جوق، - دەدى ول.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەديتسينالىق جانە فارماتسيەۆتيكالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى باۋىرجان ءجۇسىپوۆ پرەپارات تاپشىلىعى بار ەكەنىن راستادى.
- بىزدە ءدارىنىڭ جالپى ەكى ايلىق قورى بار. ءبىراق فلۋكاپ پەن فلۋۆيرگە سۇرانىس سوڭعى ۋاقىتتا بىردەن ارتتى. ءىرى دارىحانالارمەن جانە ديستريبيۋتورلارمەن سويلەستىك. بۇگىن-ەرتەڭ ۇلكەن كولەمدە ءدارى جەتكىزىلەدى. قازىردىڭ وزىندە كەيبىر جەلىلەر فلۋۆيردىڭ 200، فلۋكاپتىڭ 400 قاپتاماسىن ساتىلىمعا شىعاردى، - دەدى ول.
بريفينگ بارىسىندا مينيسترلىك وكىلدەرى الىپساتارلاردىڭ ارەكەتى دە تاپشىلىققا سەبەپ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن جوققا شىعارمادى. ۇكىمەت وسى ماسەلەنى باقىلاۋعا العانىن مالىمدەدى.
ۇكىمەت وتىرىسىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا جاعدايعا توقتالىپ، ەلدە ۆيرۋسقا قارسى جانە قىزۋ تۇسىرەتىن پرەپاراتتاردىڭ، جەكە قورعانىش قۇرالدارىنىڭ، دەزينفەكسيالىق زاتتاردىڭ جەتكىلىكتى قورى بار ەكەنىن ايتتى.
- قاجەتتى پرەپاراتتار تولىق كولەمدە قامتاماسىز ەتىلەدى، - دەدى مينيستر.
مامانداردىڭ بولجامىنشا، تۇماۋدىڭ تارالۋ قارقىنى جەلتوقسان ايىنىڭ ورتاسىندا باسەڭدەي باستايدى.
قاۋىپسىزدىك ماقساتىندا ەلدەگى 7 ءوڭىردىڭ 132 مەكتەبى ۋاقىتشا قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلدى. ال وفلاين رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇرعان مەكتەپتەردە بالالاردىڭ تەمپەراتۋراسىن كۇن سايىن ولشەۋ، قوسىمشا دەزينفەكتسيا جۇرگىزۋ تالاپتارى كۇشەيتىلدى.
ايتا كەتەيىك، ينفەكتسيونيست بالالار اراسىندا تۇماۋ نەگە اۋىر ءجۇرىپ جاتقانىن ءتۇسىندىردى.