ون مىڭ قادام قايدان شىقتى؟
كوپ جەردە دەنە قالپىن جاقسى ساقتاۋ ءۇشىن كۇنىنە 10000 قادام ءجۇرۋ كەرەك دەگەن كەڭەس ايتىلادى. ءبىراق بۇل - سان ناقتى عىلىمي نەگىزى بار تالاپ ەمەس، ماركەتينگتىڭ ميىمىزعا سىڭىرگەنى.
وسى ۇعىم 1964 -جىلى توكيودا وتكەن وليمپيادا قارساڭىندا پايدا بولعان. سول كەزدە جاپون كومپانيالارىنىڭ ءبىرى «مانپو- كەي» دەپ اتالاتىن قادام ساناعىش قۇرىلعى شىعارادى. اتاۋىنىڭ ماعىناسى - «10000 قادام ەسەپتەگىشى». ال 10000 سانى عىلىمي دالەلگە ەمەس، جاي عانا ادەمى، ەستە قالارلىق سان بولعاندىقتان تاڭدالعان. كەيىن وسى كورسەتكىش ءتۇرلى دەنساۋلىق ۇسىنىمدارىنا ەنىپ كەتەدى دە، «كۇندىك نورما» سياقتى قابىلدانا باستايدى. البەتتە، جاياۋ ءجۇرۋ - دەنساۋلىققا وتە پايدالى. ءبىراق كۇنىنە مىندەتتى تۇردە 10000 قادام ءجۇرۋ كەرەك ەكەنىن دالەلدەيتىن ەشقانداي عىلىمي تاجىريبە جۇرگىزىلمەگەن.
ايتولعان ءجۇنىسحان
