ومىرىندە بىردە-ءبىر رەت اۋرۋحاناعا بارماعان: 100 جاستاعى قاريا ۇزاق ءومىر ءسۇرۋىنىڭ سىرىن ايتتى
استانا. قازاقپارات - ەكى عاسىر ءومىر سۇرگەن امان ۇلى رىسبەك 100 -جىل ءومىر ءسۇرۋدىڭ قۇپياسىن ءبولىستى. 35 جىل بويى شوپان بولىپ، ماڭداي تەرىمەن ءناپاقاسىن تاپقان اتامىز بۇگىن ۇلكەن اۋلەتتىڭ اقساقالى. ونىڭ التى بالادان تاراعان ون ءبىر نەمەرە، ون جەتى شوبەرە، ەكى شوپشەگى بار. قاريا ۇزاق ءومىر ءسۇرۋدىڭ قۇپياسى ەڭبەك پەن دۇرىس ويلاۋ ەكەنىن ءسوز ەتتى. بۇل تۋرالى Stan.kz ءتىلشىسى حابارلايدى.
رىسبەك اتا 35 جىل بويى شوپان بولىپ، ماڭداي تەرىمەن ادال ءناپاقاسىن تاپقان. تابيعاتپەن ەتەنە ءومىر ءسۇرىپ، ءتورت تۇلىكپەن بىرگە كوشىپ- قونىپ جۇرگەن ەڭبەك ادامى ءۇشىن قوزعالىس پەن ءتوزىم كۇندەلىكتى داعدىعا اينالعان. قاريا ءوزىنىڭ ۇزاق ءومىر ءسۇرۋىنىڭ باستى سىرى دا وسى ەڭبەك پەن قاراپايىم تىرشىلىكتە جاتقانىن ايتادى.
«مەن ەشقاشان ەڭبەكتەن قاشقان ەمەسپىن. كەرىسىنشە، جۇمىس ىستەمەسەم، دەنەم قۇرىسىپ قالادى. قارتايدىم دەپ ۇيدە جاتىپ العان جوقپىن. قازىر دە ءۇيدىڭ الدىندا قار كۇرەيمىن، مال قارايمىن. ۇلىم جوق كەزدە تىرلىكتىڭ ءبارىن ءوزىم ىستەيمىن»، - دەيدى ول.
رىسبەك امان ۇلى ەلدە اشارشىلىق بولعان كەزدە جەتى جاستا بولعانىن ەسكە الدى. سول جىلدارى اتا-اناسىمەن بىرگە قىتايعا پانا ىزدەپ بارىپتى. كەيىن ەلگە ورالىپ، بار بولعانى ءتورت سىنىپتى بىتىرگەن. 25 جاسىندا ۇيلەنىپ، تاعدىردىڭ جازۋىمەن جارىنان ەرتە ايىرىلعان. بالالارىن جەتكىزۋ ءۇشىن قوي باعىپ، ماڭداي تەرىمەن ەڭبەك ەتكەن.
قىستىڭ سۋىعى مەن جازدىڭ ىستىعىندا اتتان تۇسپەي، مال سوڭىندا جۇرگەن قاريا دەنساۋلىعىم ەشقاشان سىر بەرگەن ەمەس دەيدى.
«ۇزاق ءومىر ءسۇرۋدىڭ قۇپياسى قىمبات ءدارى-دارمەك پەن ەرەكشە كۇتىمدە ەمەس. ادال اس، تازا ەڭبەك جانە جۇيكەنىڭ تىنىشتىعى»، - دەيدى عاسىر جاساعان اتا.
وسى جاسقا جەتۋىن رىسبەك اتا الدىمەن اللانىڭ قالاۋىمەن بايلانىستىرادى.
«وسى جاسىما دەيىن ەشكىمگە جاماندىق جاساعان ەمەسپىن. ەگەر ادام ەڭبەكتەن ولەتىن بولسا، ءبىرىنشى مەن ولەر ەدىم. قازىر جاسىم جۇزگە كەلدى. كوزىم الىستى انىق كورمەيدى، قۇلاعىم كەيدە ەستىمەي قالادى. بۇل ارينە كارىلىكتەن. ءبىراق باسقا جەرىم اۋىرعان جوق. مەنىمەن قاتارلاس ادامدار قازىر جوق، ال جەتپىس-سەكسەندەگى تانىستارىم اۋىرامىن دەپ ايتىپ وتىرادى. مەندە ونداي جوق، سەبەبى ۇنەمى قوزعالىستامىن»، - دەيدى ول.
قاريا جاستارعا دا اقىل-كەڭەسىن ايتىپ ءوتتى.
«قازىرگى جاستارعا ايتارىم جالقاۋ بولماڭدار. قيمىلداڭدار، ەڭبەكتەنىڭدەر. دۇرىس ويلاپ، جامان سوزگە، جامان ىسكە جولاماڭدار. اشۋعا ەرىك بەرمەي، سابىر ساقتاڭدار. ەرىنشەكتىك پەن ۋايىم ادامدى ەرتە قارتايتادى»، - دەيدى رىسبەك اتا.
رىسبەك اتا ومىرگە وكىنىشىم جوق، بەرىلگەن ءبىر عانا مۇمكىندىكتى تەك وكىنىشپەن وتكىزۋ قاتەلىك دەيدى. قازىر رىسبەك اتانىڭ ءۇيىنىڭ الدىندا قوراسى بار، مال ۇستايدى. بالالارى مەن نەمەرە-شوبەرەلەرى ءجيى كەلىپ، قاريانىڭ جاعدايىن ءبىلىپ تۇرادى.
عاسىر جاساعان اتا ءۇشىن ەڭ ۇلكەن بايلىق - ۇرپاعىنىڭ اماندىعى مەن تىنىش ءومىر.