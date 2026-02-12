وليمپيادادا جاراقات العان ا ق ش سپورتشىسىنا ءۇشىنشى وتا جاسالدى
استانا. قازاقپارات - امەريكالىق تاۋ شاڭعىشىسى ليندسي ۆونن وليمپيادا ويىندارىندا العان كۇردەلى اۋىر جاراقاتىنان كەيىن ءۇشىنشى رەت وتا جاساتتى. بۇل تۋرالى سپورتشى Instagram پاراقشاسىندا جازدى.
«بۇگىن ماعان ءۇشىنشى وپەراتسيا جاسالىپ، ءساتتى ءوتتى. بۇگىنگى جەتىستىك بىرنەشە كۇن بۇرىنعىدان مۇلدە بولەك بولىپ وتىر. مەن بىرتىندەپ وڭالىپ كەلەمىن. قالپىنا كەلۋ باياۋ ءجۇرىپ جاتسا دا، ءبارى جاقسى بولاتىنىن سەزەمىن»، - دەدى ۆونن.
ليندسي ۆونن بۇل جاراقاتتى 8-اقپاندا وليمپيادا ويىندارى بارىسىندا جارىس باستالعاننان كەيىن كوپ ۇزاماي العان. سپورتشىنى جارىس تراسساسىنان تىكۇشاقپەن ەۆاكۋاتسيالاپ، كەيىن وعان ەكى رەت وتا جاسالدى.
ايتا كەتەيىك، ۆونن يتاليادا ءوتىپ جاتقان وليمپياداعا قاڭتاردىڭ سوڭىندا الەم كۋبوگى كەزەڭىندە العان اۋىر تىزە جاراقاتىنا قاراماستان قاتىسۋعا شەشىم قابىلداعان بولاتىن.
41 جاستاعى امەريكالىق سپورتشى - 2010-جىلعى وليمپيادا چەمپيونى، الەم كۋبوگىنىڭ ۇلكەن حرۋستال گلوبۋسىن ءتورت مارتە يەلەنگەن، سونداي-اق الەمنىڭ ەكى دۇركىن چەمپيونى. ول 2019-جىلى تىزە جاراقاتىنا بايلانىستى كاسىبي مانسابىن اياقتاعان ەدى. الايدا 2024-جىلدىڭ سوڭىندا ۇلكەن سپورتقا قايتا ورالدى.