وليمپيادا سىياقىسى: چەمپيونداردى قانداي ماراپات كۇتىپ تۇر؟
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى ميلان-كورتينا قىسقى وليمپياداسى قارساڭىندا وليمپيادالىق مەدالداردىڭ قۇنى مەن وعان قوسا بەرىلەتىن سىياقى كولەمى تاعى دا قىزۋ تالقىلانا باستادى.
رەسمي دەرەكتەرگە سايكەس، التىن مەدالدىڭ قۇرامىندا شامامەن 6 گرام التىن جانە ونى قورشاعان 500 گرامعا جۋىق كۇمىس بار. باعالى مەتالداردىڭ قىمباتتاۋىن ەسەپتەگەندە، مۇنداي مەدالدىڭ ماتەريالدىق قۇنى 1000 دوللاردان اسادى. ءبىراق سپورتشىلار ءۇشىن نەگىزگى قۇندىلىق - تەك مەدال ەمەس، مەملەكەت تاراپىنان بەرىلەتىن قارجىلاي ماراپات.
Forbes باسىلىمى ميلان-كورتينا وليمپياداسىنا قاتىساتىن 92 ەل مەن اۋماقتىڭ ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتتەرى جانە سپورت مينيسترلىكتەرىمەن بايلانىسىپ، ارنايى زەرتتەۋ جۇرگىزگەن. سونىڭ ناتيجەسىندە كەمىندە 37 ەل ءوز سپورتشىلارى جۇلدە العان جاعدايدا اقشالاي سىياقى بەرەتىنىن راستاعان. بۇل - الەم ەلدەرى اراسىندا وليمپيادالىق جەتىستىككە ماتەريالدىق ىنتالاندىرۋدىڭ جوعارى دەڭگەيدە ەكەنىن كورسەتەدى.
ساراپشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، جەكە سپورت تۇرىنەن التىن مەدال العانى ءۇشىن تولەنەتىن سىياقى مولشەرى ەلدەر اراسىندا ايتارلىقتاي ايىرماشىلىققا يە. كەيبىر مەملەكەتتەر سيمۆوليكالىق دەڭگەيدە عانا بونۋس بەرسە، ەندى ءبىر ەلدەردە بۇل سوما جۇزدەگەن مىڭ دوللارعا دەيىن جەتەدى. تولەمدەر ۇلتتىق ۆاليۋتادا بەلگىلەنىپ، كەيىن ا ق ش دوللارىنا شاققاندا ەسەپتەلگەن.
الەم بويىنشا ەڭ جوعارى سىياقى تاعايىنداعان ەل - سينگاپۋر. بۇل مەملەكەتتە جەكە سىندا وليمپيادا التىنىن العان سپورتشىعا 787 مىڭ دوللار كولەمىندە بونۋس قاراستىرىلعان. بۇل - قازىرگى تاڭدا جاريالانعان كورسەتكىشتەردىڭ ىشىندەگى ەڭ جوعارىسى. سينگاپۋر بيلىگى وليمپيادالىق تابىستى ۇلتتىق دەڭگەيدەگى ستراتەگيالىق جەتىستىك رەتىندە باعالايدى.
ەكىنشى ورىندا - گونكونگ. مۇندا التىن مەدال يەگەرىنە 768 مىڭ دوللار سىياقى بەرىلەدى. ۇزدىك ۇشتىكتى پولشا تۇيىندەيدى - پولياك سپورتشىلارىنا جەكە سىنداعى التىن ءۇشىن 355 مىڭ دوللار تولەۋ جوسپارلانعان. بۇل ەلدەر سپورتشىلاردى ءىرى حالىقارالىق جارىستارعا بارىنشا ىنتالاندىرۋ ساياساتىن ۇستانىپ وتىر.
تىزىمدە قازاقستان دا الدىڭعى قاتاردا تۇر. قازاقستاندىق سپورتشىلار ءۇشىن جەكە سىنداعى التىن مەدال سىياقىسى - 250 مىڭ دوللار. بۇل كورسەتكىش بويىنشا ەل الەمدىك رەيتينگتە العاشقى بەستىكتىڭ قاتارىنا كىرەدى. قازاقستاندا وليمپيادا جۇلدەگەرلەرىنە مەملەكەت تاراپىنان قوماقتى قولداۋ كورسەتۋ ءداستۇرى بۇرىننان بار.
كەلەسى ورىنداردا يتاليا مەن كيپر ورنالاسقان. يتاليا التىن مەدال ءۇشىن 213 مىڭ دوللار تولەۋدى كوزدەيدى. ال كيپردە بۇل كورسەتكىش - 177 مىڭ دوللار. بۇل ەلدەردە دە وليمپيادالىق جەتىستىك ۇلتتىق بەدەل مەن سپورت ساياساتىنىڭ ماڭىزدى بولىگى سانالادى.
شىعىس ەۋروپا ەلدەرى دە جوعارى سىياقىمەن ەرەكشەلەنەدى. ماسەلەن، بولگاريا التىن جۇلدەگە - 151 مىڭ دوللار، ليتۆا - 133 مىڭ دوللار، كوسوۆو - 130 مىڭ دوللار كولەمىندە بونۋس بەلگىلەگەن. ەستونيادا جەكە سىنداعى التىن مەدال ءۇشىن 118 مىڭ دوللار تولەنەدى. بۇل ەلدەر ءۇشىن ءبىر التىن مەدالدىڭ ءوزى تاريحي جەتىستىك رەتىندە قاراستىرىلادى.
سالىستىرمالى تۇردە العاندا، ا ق ش- تا وليمپيادا چەمپيونىنا تولەنەتىن رەسمي بونۋس - 37500 دوللار. ياعني كەيبىر شاعىن مەملەكەتتەرمەن سالىستىرعاندا الدەقايدا تومەن. دەگەنمەن ا ق ش سپورتشىلارى كوبىنە دەمەۋشىلىك كەلىسىمشارتتار مەن جارنامالىق تابىستار ارقىلى قوسىمشا ۇلكەن كىرىس تابادى.
جالپى العاندا، قازىرگى وليمپيادالىق جۇيەدە مەدال تەك سپورتتىق جەتىستىكتىڭ عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە قارجىلىق مۇمكىندىكتىڭ دە كورسەتكىشىنە اينالدى. كەمىندە 13 ەل جەكە سىندا التىن العان سپورتشىعا 100 مىڭ دوللاردان ارتىق سىياقى بەرۋگە دايىن. بۇل ءۇردىس بولاشاقتا دا جالعاسىپ، مەملەكەتتەر اراسىنداعى سپورتتىق باسەكەمەن قاتار، ماراپات ساياساتىنىڭ دا جارىسىن كۇشەيتە ءتۇسۋى ىقتيمال.