وليمپيادا چەمپيونى دوپينگ داۋىنان اقتالىپ شىقتى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق دوپينگ-تەستىلەۋ اگەنتتىگى (ITA) ەركىن كۇرەستەن افينى وليمپياداسىنىڭ چەمپيونى قاجىمۇرات گاتسالوۆقا قاتىستى بارلىق ايىپتاۋلاردى الىپ تاستادى.
وتكەن جىلدىڭ مامىر ايىندا گاتسالوۆ ەركىن كۇرەستەن رەسەي قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى قىزمەتىن اتقارعان تۇستا ۋاقىتشا قىزمەتىنەن شەتتەتىلگەن بولاتىن. وعان 2015-جىلعى مامىر ايىندا انتيدوپينگ ەرەجەلەرىن بۇزدى دەگەن ايىپ تاعىلعان. وسىدان كەيىن رەسەيدىڭ كۇرەس فەدەراتسياسى گاتسالوۆتى قىزمەتىنەن ءبىرجولا بوساتقان ەدى.
«ءبىز بارلىق ايىپتاۋلارعا مۇقيات قارادىق. سول بويىنشا ءتيىستى قارجى ءبولىندى، تاجىريبەلى ادۆوكاتتار تاڭدالدى. ناتيجەسىندە، رودچەنكوۆتىڭ ىقپالىمەن جاسالعان جانە حالىقارالىق سپورت ينستيتۋتتارى ارقىلى قايتا باعىتتالعان بارلىق ايىپتار تولىقتاي الىنىپ تاستالدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى ر ف كۇرەس فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ميحايل مامياشۆيلي.
42 جاستاعى قاجىمۇرات گاتسالوۆ 2004-جىلعى افينا وليمپياداسىنىڭ چەمپيونى. سونىمەن بىرگە ول بەس رەت الەم چەمپيوناتىنىڭ، ءۇش رەت ەۋروپا چەمپيوناتىندا جەڭىمپاز اتانعان. 2022-2025-جىلدارى رەسەي قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى بولىپ قىزمەت اتقارعان. سونداي-اق، ول بىرنەشە جىل بويى الماتىدا ەركىن كۇرەس اكادەمياسىنىڭ باپكەرى قىزمەتىندە جۇمىس ىستەدى.