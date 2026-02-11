وليمپيادا جۇلدەگەرى شىناليەۆتىڭ ارىزى بويىنشا ءىس قوزعالدى - باس پروكۋراتۋرا
استانا. KAZINFORM - ق ر باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى عالىمجان قويگەلديەۆ وليمپيادا جۇلدەگەرى ەركەبۇلان شىناليەۆتىڭ ارىزى بويىنشا ءىس قوزعالعانىن مالىمدەدى.
بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا تىلشىلەر سپورتشى ە. شىناليەۆتىڭ ۇندەۋىنەن كەيىن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قانداي شارا قابىلداعانىن سۇرادى.
ءوز كەزەگىندە عالىمجان قويگەلديەۆ قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن ناقتىلادى.
- وسىدان ەكى كۇن بۇرىن عانا ادام ۇرلاۋ دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. قازىر تەرگەلۋ ساتىسىندا. ءىس ونىڭ ارىزى بويىنشا قوزعالدى، - دەدى باس پروكۋروردىڭ ورىنباسارى.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا بەيجىڭ وليمپياداسىنىڭ قولا جۇلدەگەرى ەركەبۇلان شىناليەۆ الەۋمەتتىك جەلىدە ۇندەۋ جاريالاپ، تۇركيادا ونى الدەكىمدەر قورقىتقانى جايىندا ايتقان ەدى.
وسى ورايدا سپورتشى ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مەن باس پروكۋراتۋرادان وسى وقيعاعا قۇقىقتىق باعا بەرۋدى سۇرادى.