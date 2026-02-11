18:40, 11 - اقپان 2026 | GMT +5
وليمپيادا-2026: قازاقستاندىق فريستايلشى قىزدار فينالعا جولداما الدى
ليۆينو. KAZINFORM - فريستايل-موگۋلدان قازاقستان قىزدار قۇراماسى يتاليادا ءوتىپ جاتقان XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ ەكىنشى ىرىكتەۋ كەزەڭىندە ونەر كورسەتتى.
ەل قۇراماسى ساپىندا اناستاسيا گورودكو، يۋليا گالىشيەۆا جانە اياۋلىم امرەنوۆا جارىس جولىنا شىقتى.
قورىتىندىسىندا يۋليا 73.08 ۇپاي، اناستاسيا 71.52 ۇپاي، اياۋلىم 68.98 ۇپاي ەنشىلەدى.
ەرەجەگە سايكەس، ىرىكتەۋ كەزەڭىندە توپ-10 سپورتشى فينالعا جولداما الادى. وسىلايشا، قازاقستاندىق ءۇش سپورتشى دا تۇستەن كەيىن جارىس جولىنا شىعادى.
ايتا كەتەرلىگى، فريستايلشى قىزدار كەشەگى ءبىرىنشى ىرىكتەۋدە فينالعا تىكەلەي جولداما الا الماعان بولاتىن.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، پاۆەل كولماكوۆ ەرلەر اراسىندا فريستايل-موگۋلدان قىسقى وليمپيادانىڭ فينالىنا جولداما الدى.
اۆتور مۇحتار قاليموللا ۇلى